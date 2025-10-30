Régi baloldali terv a Tisza Párt nyugdíjadója

Az elmúlt hetek egyik legnagyobb politikai visszhangot kiváltó kijelentése volt, amikor Simonovits András, a Tisza Párt közgazdásza arról beszélt, hogy a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért a magasabb nyugdíjakat 10–20 százalékkal meg kellene adóztatni.
A Tisza Párt nyugdíjadóterve a Horn-, Medgyessy- és Bajnai-kormányok bukott gazdasági megszorító politikájának a visszahozása
A kijelentés sokkolta a közvéleményt, ám az Ellenpont elemzése szerint a Tisza Pártnak a nyugdíjak megadóztatását célzó terve nem újdonság: valójában a baloldali kormányok már három évtizede készülnek ugyanerre.
Az ok egyszerű: Brüsszel és a nemzetközi szervezetek folyamatosan ezt a lépést követelték a magyar baloldaltól, arra hivatkozva, hogy ezzel lehet „stabilizálni” a költségvetést. Az elemzés szerint már a Horn-kormány idején, 1997-ben beterjesztett nyugdíjtörvény mögött is ott volt a szándék, hogy a jövőben bevezessék a nyugdíjadót. A beterjesztő, Kökény Mihály MSZP-s miniszter szándékáról későbbi visszaemlékezések is tanúskodnak.
A Medgyessy-kormány idején egy pénzügyminisztériumi szakértői anyag szintén felvetette a nyugdíjadót – ezt a tényt később Veres János, akkori pénzügyi államtitkár is elismerte. A 2009-es Bajnai-kormány idején készült „Nyugdíj és Időskor Kerekasztal” jelentés pedig már konkrét időpontot is megjelölt: 2013-tól indult volna a rendszer. A dokumentum szerint „meg kell kezdeni a döntés-előkészítést és a hatásszámításokat”, vagyis a baloldal ténylegesen készült a bevezetésre.
Nem csak Magyarországon merült fel a gondolat. 2012-ben az OECD is javasolta a második Orbán-kormánynak, hogy vezesse be a nyugdíjadót, azzal az indokkal, hogy „növelni kell a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat”. Az Orbán-kormány azonban más utat választott: nem adóztatta meg a nyugdíjakat, hanem a rezsicsökkentéssel és a munkahelyteremtéssel stabilizálta a gazdaságot. Az eredmény:
- több mint egymillió új munkahely,
- növekvő aktivitási ráta,
- és a 13. havi nyugdíj visszavezetése.
Az Ellenpont szerint Simonovits András mostani kijelentései pontosan illeszkednek abba a brüsszeli logikába, amelyet a baloldali kormányok már évtizedek óta követnek: az uniós elvárásoknak akarnak megfelelni, még ha ez a magyar idősek terheinek növekedésével is jár.
A lap emlékeztet: Magyar Péter és a Tisza Párt olyan közgazdászokat és szakértőket vett maga mellé, akik korábban is ezeknek az elképzeléseknek voltak a hívei. Ők ma a párt „szakértői háttéremberei”, és rendszeresen előadnak a Tisza Sziget rendezvényein is.
Összegzésként az Ellenpont arra figyelmeztet, hogy a Tisza Párt nyugdíjadóterve nem más, mint a Horn-, Medgyessy- és Bajnai-kormányok bukott koncepciójának visszahozása – csak új névvel és új politikai arccal.
A baloldal mindig is a nyugdíjak megadóztatásáról álmodott, csak most a Tisza Párt valóra is váltaná”
– fogalmaz az elemzés.