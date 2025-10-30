Régi baloldali terv a Tisza Párt nyugdíjadója

Az elmúlt hetek egyik legnagyobb politikai visszhangot kiváltó kijelentése volt, amikor Simonovits András, a Tisza Párt közgazdásza arról beszélt, hogy a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért a magasabb nyugdíjakat 10–20 százalékkal meg kellene adóztatni.

A Tisza Párt által felvetett nyugdíjadó nem új ötlet, hanem a baloldali gazdaságpolitika régi terveinek újracsomagolása. Már a Tisza Párt megszületése előtt jóval, a Horn-, a Medgyessy- és a Bajnai-kormányok is fontolgatták a nyugdíjak megadóztatását, Brüsszel és az OECD nyomására. Bajnai Gordon miniszterelnöksége idején időpont is volt már a nyugdíjadó bevezetésére Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza Párt nyugdíjadóterve a Horn-, Medgyessy- és Bajnai-kormányok bukott gazdasági megszorító politikájának a visszahozása

A kijelentés sokkolta a közvéleményt, ám az Ellenpont elemzése szerint a Tisza Pártnak a nyugdíjak megadóztatását célzó terve nem újdonság: valójában a baloldali kormányok már három évtizede készülnek ugyanerre.

Az ok egyszerű: Brüsszel és a nemzetközi szervezetek folyamatosan ezt a lépést követelték a magyar baloldaltól, arra hivatkozva, hogy ezzel lehet „stabilizálni” a költségvetést. Az elemzés szerint már a Horn-kormány idején, 1997-ben beterjesztett nyugdíjtörvény mögött is ott volt a szándék, hogy a jövőben bevezessék a nyugdíjadót. A beterjesztő, Kökény Mihály MSZP-s miniszter szándékáról későbbi visszaemlékezések is tanúskodnak.

A Medgyessy-kormány idején egy pénzügyminisztériumi szakértői anyag szintén felvetette a nyugdíjadót – ezt a tényt később Veres János, akkori pénzügyi államtitkár is elismerte. A 2009-es Bajnai-kormány idején készült „Nyugdíj és Időskor Kerekasztal” jelentés pedig már konkrét időpontot is megjelölt: 2013-tól indult volna a rendszer. A dokumentum szerint „meg kell kezdeni a döntés-előkészítést és a hatásszámításokat”, vagyis a baloldal ténylegesen készült a bevezetésre.

Nem csak Magyarországon merült fel a gondolat. 2012-ben az OECD is javasolta a második Orbán-kormánynak, hogy vezesse be a nyugdíjadót, azzal az indokkal, hogy „növelni kell a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat”. Az Orbán-kormány azonban más utat választott: nem adóztatta meg a nyugdíjakat, hanem a rezsicsökkentéssel és a munkahelyteremtéssel stabilizálta a gazdaságot. Az eredmény:

több mint egymillió új munkahely,

növekvő aktivitási ráta,

és a 13. havi nyugdíj visszavezetése.

Az Ellenpont szerint Simonovits András mostani kijelentései pontosan illeszkednek abba a brüsszeli logikába, amelyet a baloldali kormányok már évtizedek óta követnek: az uniós elvárásoknak akarnak megfelelni, még ha ez a magyar idősek terheinek növekedésével is jár.