Magyar Péter csak a „baráti” sajtónak nyilatkozik – derül ki a Tisza meneten készült videóból

A Tisza Párt menetéről készült videót osztott meg a Tűzfalcsoport, amely szerint a rendezvényen csak egyes sajtóorgánumok juthattak Magyar Péter közelébe. A felvétel tanúsága szerint az M1 stábját kizárták Magyar Péter közeléből.

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke

Fotó: TikTok

A portál szerint az eset ellentmond annak a sajtószabadságról vallott álláspontnak, amelyet a Tisza Párt korábban hangoztatott.