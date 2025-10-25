Hírlevél

Európai katonákat küldenek Ukrajnába, már a dátum is megvan!

Magyar Péter csak a „baráti” sajtónak nyilatkozik – derül ki a Tisza meneten készült videóból

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Tűzfalcsoport szerint a Tisza meneten csak bizonyos médiumokat engedtek Magyar Péter közelébe, az M1 stábját viszont elzárták. A portál videót is közzétett az esetről, amely a Tisza Párt sajtószabadságról vallott nézeteit mutatja be.
A Tisza Párt menetéről készült videót osztott meg a Tűzfalcsoport, amely szerint a rendezvényen csak egyes sajtóorgánumok juthattak Magyar Péter közelébe. A felvétel tanúsága szerint az M1 stábját kizárták Magyar Péter közeléből.

Tisza Párt
Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Fotó: TikTok

A portál szerint az eset ellentmond annak a sajtószabadságról vallott álláspontnak, amelyet a Tisza Párt korábban hangoztatott. 

 

