Magyar Péter csak a „baráti” sajtónak nyilatkozik – derül ki a Tisza meneten készült videóból

A Tűzfalcsoport szerint a Tisza meneten csak bizonyos médiumokat engedtek Magyar Péter közelébe, az M1 stábját viszont elzárták. A portál videót is közzétett az esetről, amely a Tisza Párt sajtószabadságról vallott nézeteit mutatja be.
A portál szerint az eset ellentmond annak a sajtószabadságról vallott álláspontnak, amelyet a Tisza Párt korábban hangoztatott.
