Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Készültség!

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Surányi György

Ön egyetért? A Tisza tanácsadója szerint ideje lenne megemelni a társasági adót

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb részlet került elő a Tisza-csomagból: Surányi György, a Tisza Párt tanácsadója szerint túl alacsony a jelenlegi, 9 százalékos társasági adó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Surányi GyörgyEllenpontTisza-csomag

Újabb részlet látott napvilágot a Magyar Péter-féle gazdasági elképzelésekből. A Szabad Európának adott interjúban Surányi György, a Tisza párt tanácsadója arról beszélt, hogy a magyar cégek jelenlegi 9 százalékos társasági adója „értelmetlenül alacsony” – írja az Ellenpont.

Újabb részlet a Tisza Párt gazdasági programjából. Fotó: AFP
Újabb részlet a Tisza Párt gazdasági programjából.
Fotó: AFP

„Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilenc százalékos társasági adó az egy értelmes dolog” – fogalmazott Surányi György.

A közgazdász korábban már több, a kormány család- és rezsipolitikáját érintő megszorításról is beszélt. Az Ellenpont emlékeztetett: korábbi nyilatkozatai szerint eltörölné az édesanyák szja-mentességét, a 13. havi nyugdíjat, és „megkérdőjelezné” a rezsicsökkentést is.

A Tisza Párt környezetében más tanácsadók is adóemelésről beszéltek. Raskó György agrárvállalkozó és Bod Péter Ákos is úgy nyilatkozott, hogy indokolt lenne a cégek nagyobb mértékű megadóztatása. Az Index információi szerint a párt szakpolitikai csoportja akár 25 százalékra is emelné a társasági adó kulcsát.

A kormány ezzel szemben kitart amellett, hogy Magyarország maradjon Európa egyik legkedvezőbb adózási környezete, amely ösztönzi a beruházásokat és segíti a hazai vállalkozásokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!