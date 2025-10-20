Ön egyetért? A Tisza tanácsadója szerint ideje lenne megemelni a társasági adót

Újabb részlet látott napvilágot a Magyar Péter-féle gazdasági elképzelésekből. A Szabad Európának adott interjúban Surányi György, a Tisza párt tanácsadója arról beszélt, hogy a magyar cégek jelenlegi 9 százalékos társasági adója „értelmetlenül alacsony” – írja az Ellenpont.

Újabb részlet a Tisza Párt gazdasági programjából.

Fotó: AFP

„Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilenc százalékos társasági adó az egy értelmes dolog” – fogalmazott Surányi György.

A közgazdász korábban már több, a kormány család- és rezsipolitikáját érintő megszorításról is beszélt. Az Ellenpont emlékeztetett: korábbi nyilatkozatai szerint eltörölné az édesanyák szja-mentességét, a 13. havi nyugdíjat, és „megkérdőjelezné” a rezsicsökkentést is.

A Tisza Párt környezetében más tanácsadók is adóemelésről beszéltek. Raskó György agrárvállalkozó és Bod Péter Ákos is úgy nyilatkozott, hogy indokolt lenne a cégek nagyobb mértékű megadóztatása. Az Index információi szerint a párt szakpolitikai csoportja akár 25 százalékra is emelné a társasági adó kulcsát.

A kormány ezzel szemben kitart amellett, hogy Magyarország maradjon Európa egyik legkedvezőbb adózási környezete, amely ösztönzi a beruházásokat és segíti a hazai vállalkozásokat.