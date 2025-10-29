A Tisza Párt szakértője nem is 20, hanem 40 százalékkal adóztatná a nyugdíjakat

A baloldali Népszava a napokban megpróbálta kimenteni Simonovits Andrást, a Tisza Párt nyugdíjszakértőjét a Törésvonal című műsorában, de nem jött össze. Simonovits heves magyarázkodásba kezdett, melyből kiderült, hogy a nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió – írta meg a Mandiner.

Simonovits András a Tisza Pártban látja a reményt

Fotó: YouTube

A lap idézi a műsort, amelyben többek között elhangzott, hogy

már nem is 10-20 százalékos, hanem 30-40 százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak,

a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte,

ennek a megszüntetése fontosabb mint a nyugdíjadó.

A Tisza Párt szakértője magyarázza a bizonyítványt

Simonovits azzal érvelt, hogy a felszabaduló pénzeket értelmesebb dolgokra lehetne költeni. a szakértő ezt követően kifejtette, hogy mit is takar a nyugdíjadó, továbbá, hogy hogyan lenne 30-40 százalékos::

„Amiről beszéltem, az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra(...) De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanem annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg”

– magyarázkodott Simonovits.

A Nők40 is veszélybe kerülne kormányváltás esetén, ahogyan a szakértő fogalmazott:

„Tehát hogyha megszüntetnék hat év alatt a Nők40-et, abból politikailag ez csak úgy lehet, hogy a mindenkori ellenzék leül a mindenkori kormánnyal, hogy ezt hat év alatt ki kell vonni, és akkor hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra. Hozzátenném, ezt a legtöbb ember nem érti, hogy a Nők40-nel nemcsak az a baj, hogy pazarló, hanem az is, hogy méltánytalan”

– jelentette ki a Törésvonalban Simonovits András.