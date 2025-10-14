Gulyás Gergely: A Tisza szeretetország helyett gyűlöletközösséget hozott létre

Gulyás Gergely a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek az álságos meghívására reagálva – miszerint várja a Fidesz szimpatizánsait is a saját október 23-i rendezvényére – egy Facebook-videóban kifejtette: „Még üdvözölném is, hogyha a Tisza párt által teremtett politikai kultúra lehetővé tenné, hogy a másként gondolkodók is részt vegyenek az ő ünnepségeiken.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Ripost)

„De mivel az elmúlt másfél évben

egy olyan gyűlöletközösség jött létre, ami másokat gyaláz, megbélyegez, lesajnál, ezért kifejezetten furcsa az, hogy valaki úgy tesz, mintha ott magukon kívül bárki mást szívesen látnának”

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint az október 23-án immár hagyomány, idén is lesz Békemenet, amelyre elsősorban a nemzeti oldal szimpatizánsait várják a szervezők. A Békemenet célja, hogy kiálljon Magyarország szuverenitása és a keresztény-nemzeti értékek mellett. A szervező CÖF–CÖKA vezetői és közéleti szereplők hangsúlyozzák, hogy történelmi időket élünk, hiszen a 2026-os választás tétje az ország függetlensége.