Magyar Péterék már megint trükközni próbálnak

A Magyar Nemzet informátora szerint utalás helyett készpénzben gyűjtik a Tisza-szigetek a vidéki szimpatizánsok október 23-i tüntetésre való utaztatásának költségeit. Az ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy az adományok mikor és milyen formában lesznek átadva a vidéki szimpatizánsoknak.

MAGYAR PÉTER ÉS RADNAI MÁRK, A TISZA PÁRT VEZETŐI (FORRÁS: FACEBOOK)

A Tisza-szigetek mindezt úgy teszik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el.

Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem élő, alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózata.

Ez azért fontos, mert az 1989. évi XXXIII. törvény alapján nem folyhatna pénzforgalom a Tisza-szigeteknél, ha azok formálisan is a Tisza Párt részei lennének.

A Tisza-szigetek nem bejegyzett civil szervezetek, hanem csak informális, civil társasági formában működő közösségek, így pedig nem bonyolíthatnak pénzforgalmat és nem folytathatnak semmilyen gazdasági tevékenységet. Ennélfogva pedig nincs olyan hatóság, amely ellenőrizhetné a Tisza-szigetek pénzügyi helyzetét.

Emellett a Tisza Párt a támogatások gyűjtését sem delegálhatja a Tisza-szigeteknek, ugyanis erre sem a párttörvény, sem más hatályos jogszabály nem ad lehetőséget.

Mint ismert, a hétvége folyamán kalapozásba kezdtek a fővárosi Tisza-szigetek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segíthessék Magyar Péter október 23-i rendezvényére. Az adományok gyűjtésével kapcsolatban azonban kérdések sora merül fel, illetve kísértetiesen emlékeztet arra, hogyan szolgáltak az ilyen kezdeményezések a baloldali összefogás guruló dollárjai esetében fügefalevélnek.

Régóta trükköznek már Magyar Péterék

Az elkötelezett hívek utaztatása nem újdonság, Magyar Péterék ezt kicsiben már mesteri szinten művelik. Legutóbb márciusban buktak le, amikor kiderült, ugyanazok az emberek tűnnek fel az ország különböző pontjain, ráadásul a legkellemetlenebb az egészben az, hogy még így sem sikerül a kívánt tömeget összehozni.

