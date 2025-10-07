Orbán Viktor nagyon kemény üzenetet küldött Magyar Péternek és a Tiszának

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében kemény szavakkal illette a Tisza Pártot. A miniszterelnök szerint „a Tisza Párt háza táján kilóg az ukrán lóláb”, és lassan az országszerte körbehurcolt kartonfiguráról is kiderül, hogy ukrán gyártmány.

MAGYAR PÉTER, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszterelnök szerint a világról és az ország dolgairól lehet vitatkozni, de külpolitikát csak a nemzeti érdek mentén lehet folytatni. „Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből. Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad” – írta Orbán.

Orbán szerint ez a fajta politikai magatartás oda vezet, hogy Magyarországra ismét „helytartót küldenek”. Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.

A miniszterelnök szavai egyértelműen a Tisza Párt vezetésének ukrán kapcsolataira és azok politikai következményeire utalnak.