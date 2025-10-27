Hideg zuhany jöhet a választás napján – kőkemény figyelmeztetés a Tisza-szavazók felé

„Remény árulás, remény eladás”

Az elemző szerint a Tisza Párt táborát „egy nagyon egyszerű logika tartja össze, az Orbán Viktor-ellenesség”. Szerinte ez olyan érzelmi alapú összetartó erő, amelynél „minden megengedett a kormányváltás érdekében”, függetlenül attól, hogy a résztvevők mit gondolnak az országról vagy egyes kérdésekről.

Giró-Szász értékelése szerint óriási felelősségük van azoknak a közvélemény-kutatóknak, akik azt sugallják a Tisza Párt szavazóinak, hogy többségben vannak, mert a választások napján „hideg zuhanyként” érheti őket a valóság. Az elemző élesen fogalmazott:

Az egész Magyar Péter-projekt „remény árulás, remény eladás”, ami az elmúlt 15 év vesztes szavazóit célozza.

A politológus szerint aki saját karakter nélkül lép nagy formátumú „politikai bölények” közé, mindig vesztesként távozik. A Tisza Párt elnökének országjárását úgy értékelte, hogy az csupán ismételt lózungokra épül, miközben elkerüli a kormányképességet igazoló tartalmi kérdéseket – ha viszont ezekre rákényszerülne, kiderülne, hogy „a király meztelen”.