Hideg zuhany jöhet a választás napján – kőkemény figyelmeztetés a Tisza-szavazók felé

Menczer Tamást követően Giró-Szász András politológus vendégeskedett a hétfői Harcosok órájában, aki a Magyar Péter-jelenség mögött megbúvó megtévesztést és tartalmatlanságot vélte felfedezni, mint veszélyt.
Óriási hibát követ el valaki, ha Orbán Viktorral úgy kíván versenyezni, hogy ő Orbán Viktor akar lenni”
– fogalmazott a politológus, ez ugyanis nem más, mint pótcselekvés, amely karakterhiányosságra utal. Ez arra enged következtetni, hogy Magyar Péternek nincs önálló mondanivalója.
„Remény árulás, remény eladás”
Az elemző szerint a Tisza Párt táborát „egy nagyon egyszerű logika tartja össze, az Orbán Viktor-ellenesség”. Szerinte ez olyan érzelmi alapú összetartó erő, amelynél „minden megengedett a kormányváltás érdekében”, függetlenül attól, hogy a résztvevők mit gondolnak az országról vagy egyes kérdésekről.
Giró-Szász értékelése szerint óriási felelősségük van azoknak a közvélemény-kutatóknak, akik azt sugallják a Tisza Párt szavazóinak, hogy többségben vannak, mert a választások napján „hideg zuhanyként” érheti őket a valóság. Az elemző élesen fogalmazott:
Az egész Magyar Péter-projekt „remény árulás, remény eladás”, ami az elmúlt 15 év vesztes szavazóit célozza.
A politológus szerint aki saját karakter nélkül lép nagy formátumú „politikai bölények” közé, mindig vesztesként távozik. A Tisza Párt elnökének országjárását úgy értékelte, hogy az csupán ismételt lózungokra épül, miközben elkerüli a kormányképességet igazoló tartalmi kérdéseket – ha viszont ezekre rákényszerülne, kiderülne, hogy „a király meztelen”.