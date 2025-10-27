Hideg zuhany jöhet a választás napján – kőkemény figyelmeztetés a Tisza-szavazók felé

Hírlevél

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
A hétfő reggeli Harcosok órája vendége először Menczer Tamás volt, aki a kormánypárti lendületet és a közelgő választási győzelmet hangsúlyozta. Őt követően Giró-Szász András politológus elemzett, aki szerint a Tisza Párt csupán az Orbán-ellenességre épül, és tartalmi hiányosságokkal küzd.
Orbán ViktorTisza PártHarcosok órájaGiró-Szász AndrásMagyar Péter

Menczer Tamást követően Giró-Szász András politológus vendégeskedett a hétfői Harcosok órájában, aki a Magyar Péter-jelenség mögött megbúvó megtévesztést és tartalmatlanságot vélte felfedezni, mint veszélyt.

Tisza Párt
Giró-Szász András figyelmeztetett, hogy kellemetlen "hideg zuhany" érheti a Tisza Párt szavazóit a választások éjszakáján.
Forrás: YouTube/Harcosok órája

Óriási hibát követ el valaki, ha Orbán Viktorral úgy kíván versenyezni, hogy ő Orbán Viktor akar lenni”

– fogalmazott a politológus, ez ugyanis nem más, mint pótcselekvés, amely karakterhiányosságra utal. Ez arra enged következtetni, hogy Magyar Péternek nincs önálló mondanivalója.

Megnyertük a nyarat, és a Békemenettel az őszt is – Menczer Tamás a Harcosok órájában

„Remény árulás, remény eladás”

Az elemző szerint a Tisza Párt táborát „egy nagyon egyszerű logika tartja össze, az Orbán Viktor-ellenesség”. Szerinte ez olyan érzelmi alapú összetartó erő, amelynél „minden megengedett a kormányváltás érdekében”, függetlenül attól, hogy a résztvevők mit gondolnak az országról vagy egyes kérdésekről.

Giró-Szász értékelése szerint óriási felelősségük van azoknak a közvélemény-kutatóknak, akik azt sugallják a Tisza Párt szavazóinak, hogy többségben vannak, mert a választások napján „hideg zuhanyként” érheti őket a valóság. Az elemző élesen fogalmazott: 

Az egész Magyar Péter-projekt „remény árulás, remény eladás”, ami az elmúlt 15 év vesztes szavazóit célozza. 

A politológus szerint aki saját karakter nélkül lép nagy formátumú „politikai bölények” közé, mindig vesztesként távozik. A Tisza Párt elnökének országjárását úgy értékelte, hogy az csupán ismételt lózungokra épül, miközben elkerüli a kormányképességet igazoló tartalmi kérdéseket – ha viszont ezekre rákényszerülne, kiderülne, hogy „a király meztelen”.

