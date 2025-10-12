„Nem volt jó ötlet a Tisza-partra költözni“ – ötletes rajzfilm a Tisza-adóról

Szellemes rajzfilmmel szemlélteti Deutsch Tamás, milyen költségekkel is járna a jóhiszemű ellenzékieknek Magyar Péter hatalomra kerülése − írja a Magyar Nemzet.

Deutsch Tamás személetes rajzfilmet tett közzé, mit jelentene a Tisza-adó

Fotó: Deutsch Tamás/Facebook

Deutsch Tamás, a kormánypártok európai parlamenti delegációvezetője egy, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által készített rövid rajzfilmet osztott meg közösségi oldalán, amely néhány erdőlakóról szól. A történet szerint egy sunyi róka rábeszélte a gólyát, győzze meg a csigát és a medvét, költözzenek a családjukkal együtt a Tisza-partra. Ez sikeresen megtörtént, azonban csak akkor tudták meg, a róka ezért nagy árat követel: a rossz döntésre a csigának ráment a háza, a medvének pedig a bundája. Azonban a gólya sem úszta meg: bár azt hitte, őt már nem tudja mivel lehúzni a róka, hiszen neki csak egy omladozó fészke van, de nem így lett.

Fél év itthon, fél év külföldön? Miből gólya, miből?

– vonta kérdőre a róka szárnyast, aki végül a tollaival fizetett a rossz döntésért. Végül ott álltak mindhárman csupaszon, míg a róka a tőlük elvett javakkal élvezte az életet. A csiga vonta le a fő tanúságot: „Nem volt jó ötlet a Tisza-partra költözni.”

A Fidesz EP-képviselője így hívta fel a figyelmet arra, a Tisza Párt olyan adórendszert vezetne be, amely minden magyarnak súlyos anyagi veszteséget jelentene.