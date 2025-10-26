Nem tud leállni – egyre felháborítóbb kijelentéseket tesz Ruszin-Szendi

Magyar Péter embere szerint készítik a kormányprogramot, de amit terveznek azért becsuknák őket. Így készülhet a Tisza a hatalomátvételre.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza szakértője

Ruszin Szendi Romulusz újra megmutatta, milyen irányba halad a Tisza mozgalom. A volt vezérkari főnök először egy Komárom-Esztergom megyei főzőversenyen fejtette ki gondolatait – nem katonai, hanem politikai terepen – olvasható a Tűzfalcsoport írásában.

„Hogy a Tisza, főleg Péternek köszönhetően egy rendkívül gyorsreagálású erő lett. Azonnal rá tudunk mozdulni mindenre. És nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ha majd elérünk a hídhoz, majd akkor átkelünk a hídon.

Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnak be minket.

Itt meg kell jegyezni, hogy az eseményen a volt vezérkari főnök mellett ült Gulyás Balázs, a szélsőbaloldali Gulyáságyú Média vezetője és rezzenéstelen arccal hallgatta az elhangzottakat – írja a Tűzfalcsoport.

Majd arról írnak, hogy hogyan kell elkészíteniük, „faragniuk” a kormányprogramot, ami után így fogalmaz a hatalomátvétel esetére:

De nekünk meg kell lenni annak a tervnek, hogy miután átvettük a hatalmat, akkor ne ott álljunk, mint kezdő b*zi a gőzfürdőben, hanem tudjuk, hogy mit kell csinálni.

Erőszakszervezetek bevonása lehet a Tisza terveiben

Egy másik Tisza-rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz arról beszélt, mi történne, ha „a hatalomátadás nem békésen zajlana”, és „az erőszakszervezeteket is bevonnák”. A volt vezérkari főnök hosszan fejtegette, hogy „a hadsereg vele van”, s bár

ő maga sem szeretné, ha „magyar ember magyar ember ellen fordulna”, de ha kell azért készek mindenre. Mondatai egyre inkább a fegyveres készültség logikáját idézik

