Tisza-holdudvar: adót a nyugdíjakra, véget a 13. havinak – ez Magyar Péter csapata

A Magyar Nemzet szombati cikkében azokat a tanácsadókat és megszólalásaikat gyűjtötte össze, akik támadták a nyugdíjakat. A válogatásban elsőként felidézték Simonovits András matematikus, közgazdász nyilatkozatait: az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, indokoltnak látná a Nők40 program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését. A Tisza szakértője szerint a jelenlegi rendszer túl bőkezű a nyugdíjasokkal, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná.

Nem biztos, hogy jól járnának a nyugdíjasok a Tisza szakértőinek terveivel.

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

A Tisza szakértője: Simonovits András

A közgazdász egy másik interjújában arról beszélt, hogy szerinte a legnagyobb nyugdíjakat 10–20 százalékos adóval kellene sújtani. A matematikus és nyugdíjszakértő itt azonban nem állt meg, hiszen egy budapesti „Tisza-sziget” rendezvényen tartott előadáson olyan terveket vázolt fel, amelyek gyökeresen átalakítanák a jelenlegi rendszert. A Tisza-nyugdíjterv több ponton is a nyugdíjak visszafogását, illetve a juttatások csökkentését célozná:

A Magyar Nemzet felidézte, hogy ugyanezen az előadáson Simonovits többek között kijelentette azt is, hogy a 13. havi nyugdíj „teljes nonszensz”, és helyette „kiegyenlítőmechanizmust” vezetne be. Szerinte nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az magasabb nyugdíjat kap, ezért a degresszív rendszer visszahozását javasolta. A tiszás nyugdíjszakértő leszögezte: az egyenlőtlenség fájdalmas, és ennek szerinte az egyik fő oka, hogy megszűnt a progresszív adózás.

Petschnig Mária Zita

Simonovitson kívül a Tisza holdudvarába tartozó más szakértők is a nyugdíjak megnyirbálását támogatják. A Magyar Nemzet másodikként emelete ki Petschnig Mária Zita liberális közgazdászt, aki a 13. havi nyugdíj csökkentését, illetve átlagolását szorgalmazta. Petschnig már márciusban arról beszélt, hogy aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni.

Petschnig Mária Zita a Tisza egyik idén márciusi rendezvényén ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: „a kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – bocsátkozott okfejtésbe a közgazdász.