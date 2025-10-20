Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Tisza Sziget

Folyik szét a Tisza-hálózat: egymás ellen fordultak a borsodi tagok

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Most egy borsodi Tisza Sziget indult bomlásnak, a tagok sora lépnek ki, mert nem erre számítottak. A Tisza Sziget volt tagjai sorolják az okokat. Deák Dániel Facebook-bejegyzésében az eredeti nyilatkozat is látható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Szigetbomlikborsodi tisza

Folytatódik a bomlás, ezúttal egy borsodi Tisza Sziget oszlik – írta Deák Dániel Facebook-bejegyzésében.

Tisza-sziget, Onga, Tisza Sziget
A borsodi Tisza Sziget tagjainak nyilatkozata
Fotó: Facebook/Deák Dániel

Az elemző arról ír, hogy a borsodi Tisza Sziget tagjainak az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak arra, hogy egy lépést hátrább lépjenek. Számukra terhessé és problémássá vált a választókerületi csapat és a benne lévő csapat, ugyanis, ahogy írják ezek jellemezték a csapatot:

  • „kommunikáció hiánya,
  • egymás munkájának hátráltatása,
  • személyes sérelmek,
  • koordinációs problémák,
  • szervezési hiányosságok,
  • szándékos ferdítések.”

A Tisza Szigetek bomlása nem most kezdődött

Mint ahogyan lapunk is írt már róla, sorra bomlanak fel, szűnnek meg országszerte a Tisza Szigetek.

Magyar Péterékre mostanában erősen rájár a rúd. Augusztusban Baranyában feloszlott az első, csak romákból álló Tisza Sziget. Az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott a pártban.

Szeptember közepén négy újbudai Tisza Sziget – az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő – egy közös közleményben jelentette be, hogy befejezi a működését.

Majd a Harangod Tisza Sziget Nagykálló vezetője mondott le a tisztségéről és függesztette fel a tevékenységét. Ebben a cikkünkben részletesen foglalkoztunk a csoportoszlatások okaival.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!