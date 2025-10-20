Folyik szét a Tisza-hálózat: egymás ellen fordultak a borsodi tagok

Folytatódik a bomlás, ezúttal egy borsodi Tisza Sziget oszlik – írta Deák Dániel Facebook-bejegyzésében.

A borsodi Tisza Sziget tagjainak nyilatkozata

Fotó: Facebook/Deák Dániel

Az elemző arról ír, hogy a borsodi Tisza Sziget tagjainak az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak arra, hogy egy lépést hátrább lépjenek. Számukra terhessé és problémássá vált a választókerületi csapat és a benne lévő csapat, ugyanis, ahogy írják ezek jellemezték a csapatot:

„kommunikáció hiánya,

egymás munkájának hátráltatása,

személyes sérelmek,

koordinációs problémák,

szervezési hiányosságok,

szándékos ferdítések.”

A Tisza Szigetek bomlása nem most kezdődött

Mint ahogyan lapunk is írt már róla, sorra bomlanak fel, szűnnek meg országszerte a Tisza Szigetek.

Magyar Péterékre mostanában erősen rájár a rúd. Augusztusban Baranyában feloszlott az első, csak romákból álló Tisza Sziget. Az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott a pártban.

Szeptember közepén négy újbudai Tisza Sziget – az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő – egy közös közleményben jelentette be, hogy befejezi a működését.

Majd a Harangod Tisza Sziget Nagykálló vezetője mondott le a tisztségéről és függesztette fel a tevékenységét. Ebben a cikkünkben részletesen foglalkoztunk a csoportoszlatások okaival.