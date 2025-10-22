Ez fájni fog Magyar Péternek: kitálaltak a megszűnő Tisza-szigetnél

Annyi konfliktus volt, szervezési probléma, hogy nem láttuk értelmét ezt folytatni. Itt néhány ember a Tiszán belül is helyezkedni próbált – többek között ezzel indokolta a Hír TV-nek az Tisza-sziget kapcsolattartója a szervezet megszűnését.

Magyar Péter nem vállalja a felelősséget: megszűnő Tisza-szigeteket álszigeteknek nevezte Fotó: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

A férfi arról is beszámolt, hogy egyre többen lépnek ki a szervezetekből a párt vezetőségének szervezetlensége miatt. Hozzátette azt is:

több, a baloldalhoz köthető személy is feltűnt a pártban.

A múlthéten megszűnt ongai Tisza-sziget kapcsolattartója beszélt arról a Hír TV-nek, hogy az utóbbi időben leginkább a káosz jellemezte a párt működését. A szervezet megszűnését azzal indokolta, hogy személyes sérelmek, szervezési hiányosságok és koordinációs problémák is nehezítették a munkájukat. A fiatal férfi arról is beszámolt, hogy nem csak helyileg lépnek ki a pártból, a jelenség tömeges. Magyar Péter a megszűnő Tisza-szigeteket álszigeteknek nevezte.