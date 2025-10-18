Hírlevél

Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Magyar Péter

Újabb Tisza Sziget oszlatta fel magát, Magyar Péter emiatt nagyon ideges lesz

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az alapító azzal indokolta a lépést, hogy a párton belül egyre nagyobb számban jelentek meg „unintelligens emberek”. Miklovicz Erika idáig hitt a változásban, de mostanra feladta, és nem vesz részt a Tisza október 23-ai rendezvényén.
Szombat délelőtt újabb Tisza Sziget vetett véget a működésének. A történet pikantériája, hogy éppen a Tisza tó nevű alakulat oszlatta fel magát. 

 

Sorra oszlanak fel a Tisza 

Miklovicz Erika alapító egy rövid posztban magyarázta el döntésének hátterét. „Tavaly március 15-én ott voltam a tiszás rendezvényen. Azt hittem, elkezdődött egy változás. Alakítottam Tisza szigetet, hittem a változásban.  Sajnos csalódtam. Most nem megyek. Unintelligens emberek, akiket a Tisza maga mellé vett, nekem nem pálya. Ezzel véget is vettek a politizálásnak. Maradok a saját magam hitében, a Jó Isten hitében” – írta ki közösségi oldalára.

A bejegyzést Bohár Dániel influenszer vette észre, aki szerint „beszédes”, hogy éppen a Tisza tó sziget oszlott fel. „Már a Tiszánál is vége a Tiszának. Annyira szomorú” – kommentálta cinikusan a fejleményeket Bohár szombati videójában.     

Magyar Péterékre mostanában erősen rájár a rúd. Augusztusban Baranyában feloszlott az első, csak romákból álló Tisza-sziget. Az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott a pártban. Szeptember közepén négy újbudai Tisza Sziget – az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő – egy közös közleményben jelentette be, hogy befejezi a működését. 

Múlt héten pedig a Harangod Tisza Sziget Nagykálló vezetője mondott le a tisztségéről és függesztette fel a tevékenyégét. Ebben a cikkünkben részletesen foglalkoztunk a csoportoszlatások okaival. 

 

 

