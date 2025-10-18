Újabb Tisza Sziget oszlatta fel magát, Magyar Péter emiatt nagyon ideges lesz

Szombat délelőtt újabb Tisza Sziget vetett véget a működésének. A történet pikantériája, hogy éppen a Tisza tó nevű alakulat oszlatta fel magát.

Sorra oszlanak fel a Tisza

Miklovicz Erika alapító egy rövid posztban magyarázta el döntésének hátterét. „Tavaly március 15-én ott voltam a tiszás rendezvényen. Azt hittem, elkezdődött egy változás. Alakítottam Tisza szigetet, hittem a változásban. Sajnos csalódtam. Most nem megyek. Unintelligens emberek, akiket a Tisza maga mellé vett, nekem nem pálya. Ezzel véget is vettek a politizálásnak. Maradok a saját magam hitében, a Jó Isten hitében” – írta ki közösségi oldalára.

A bejegyzést Bohár Dániel influenszer vette észre, aki szerint „beszédes”, hogy éppen a Tisza tó sziget oszlott fel. „Már a Tiszánál is vége a Tiszának. Annyira szomorú” – kommentálta cinikusan a fejleményeket Bohár szombati videójában.

Magyar Péterékre mostanában erősen rájár a rúd. Augusztusban Baranyában feloszlott az első, csak romákból álló Tisza-sziget. Az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott a pártban. Szeptember közepén négy újbudai Tisza Sziget – az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő – egy közös közleményben jelentette be, hogy befejezi a működését.

Múlt héten pedig a Harangod Tisza Sziget Nagykálló vezetője mondott le a tisztségéről és függesztette fel a tevékenyégét. Ebben a cikkünkben részletesen foglalkoztunk a csoportoszlatások okaival.