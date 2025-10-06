Botrány: ukrán céghez kerülhettek a Tisza Párt felhasználóinak adatai

Egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. Ráadásul közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból – áll az Index hétfői cikkében.

Magyar Péter a Tisza Párt vezére

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A lap arról ír, hogy felmerülhet a kérdés, miért külföldi informatikusokkal dolgoztak Magyar Pétrék, és miért éppen egy ukrán cégre esett a választásuk. Az Index egyik olvasója hívta fel a lap figyelmét egy nagyon komoly szivárogtatási eseményre, egy weboldalra

közel 20 ezer tiszás szimpatizáns és admin adatai kerültek ki.

A kiszivárgott adatok között megtalálható egyes felhasználók személyes adatai – így a név, cím, anyja neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma is. Ezen érzékeny adatokon kívül továbbá az is megtalálható ezen a weboldalon, hogy

ténylegesen hol élnek és melyik választókerületbe tartoznak

– írja az Index.

Akikről a lap szerint kiszivárgott adat:

az applikáció adminjai,

az egyes projektek tagjai,

a Tisza Szigetek regisztrálói,

mezei felhasználók.

A Tisza Világ két adminja, akik nem véletlenül azok

Egyikük nem más, mint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az applikáció kifejlesztését koordinálta. Ő volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ alkalmazást a nyilvánosságnak. Radnainak most közzé tették a telefonszámát és az e-mail címét is – közli az Index.

A másik kiszivárgott admin érdekesebb néhány fokkal, hiszen

egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn profilja szerint egy ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi. Tokar jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik

– mutat rá a lap.

Azt is írják vele kapcsolatban, hogy a cég vezérigazgatója Zelenszkij támogatója, egyebekben pedig egy NGO vezetője is, amely drónok fejlesztésével, tesztelésével foglalkozik.

Az Index rákérdezett a Tisza Pártnál mindezekre, azonban szokás szerint érdemi választ nem kapott, az Index írásában megtekinthetik a képernyőképeket is a szivárogtatásról.