A Tisza Világ applikáció ukrán, a letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak

Emlékeznek még Tseber Roland Ivanovicsra? Ő a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Zelenszkij embere, akit Magyar Péter a testvérének nevezett – írta Menczer Tamás a közösségi oldalán, majd kifejtette:

„Nos, Tseber Roland Ivanovics közölte, hogy a Tisza applikációját nem az ukránok készítették. Abból is látszik, mennyire meleg a pite, hogy Tseber ukrán kémnek is be kellett szállnia, és közölni, hogy nem ők voltak. Dehogy… Csakhogy mindehhez Tseber kitette az itt látható képet. Kösz, Roli. A kémsuliban nem fognak ezért megdicsérni. Ennél szebb beismerést el sem lehet képzelni!” – írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, majd hozzátette:

A Tisza Világ applikáció ukrán. Ukrán Tisza Világ. Az ukránok fejlesztették. Az applikáció letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak. Zelenszkij, von der Leyen, Magyar Péter, Tseber. Ez az ukrán, kék-sárga csapat. Mi maradjunk a piros-fehér-zöldnél!

– hangsúlyozta Menczer Tamás a bejegyzésében.