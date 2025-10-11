Radnai Márk kínos fedősztoriját maguk a tiszások cáfolták meg

A Tisza Párt újabb hazugsága bukott meg. Radnai Márk alelnök egy belső levelében fideszes titkosszolgálati akcióval próbálta magyarázni a párt adatszivárgási botrányát, és arról írt, hogy lebuktatták a beépített ügynököt. Csakhogy állítását maguk a tiszások cáfolták meg: a kiszivárgott adatok között több száz olyan felhasználó információi is megtalálhatók, akik jóval a feltételezett „ügynök” eltávolítása után regisztráltak a párt Tisza Világ nevű applikációjára – írta a szombati Magyar Nemzet.

A lap arra is kitér, hogy több érintett Tisza-szimpatizánst is megkérdeztek, akik elismerték, hogy szeptember 12., vagyis azután kezdték el használni a mobilalkalmazást, hogy Magyar Péterék állítólag lebuktatták az adatokat kiszivárogtató ügynököt.

valójában tehát ők buktak le, és továbbra is válaszra vár, milyen körülmények között működtek közre az ukránok a tiszás applikáció fejlesztésében.

Tisza Világ: botrányos adatszivárgás

Ahogyan korábban lapunk is megírta,

a Tisza Párt belső köreiben is fokozódik a feszültség a kibertámadás és az adatvédelmi incidens miatt. Több aktivista és koordinátor szerint a vezetés nem készült fel a támadásra, és ezért közvetlenül felelősek a Tisza-botrány kialakulásáért.

A párt belső levelezésében Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke arról írt, hogy több mint ezer valódi, a Tisza-közösséghez köthető e-mail-cím és telefonszám vált nyilvánossá. A Tisza-botrány ukrán száláról nem tesz említést, de a történteket titkosszolgálati akciónak nevezte, és a kormányt hibáztatta az incidensért.

A Tisza-applikáció fejlesztését egy ukrán cég, a PettersonApps végezhette.

A vállalat vezetője, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül kapcsolatban állhat az ukrán hadsereg drónfejlesztési programjaival.

Ez az információ tovább növelte a bizalmatlanságot a Tisza-botrány körül.

A párton belül többen most már nemcsak a fejlesztőket, hanem a teljes vezetést is felelőssé teszik a botrányért, amely súlyosan csorbítja a Tisza Párt bárminemű hitelességét.