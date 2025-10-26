Hírlevél

Ukrajna

Felháborító! Így támogatják a tiszások a háborút! – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Úgy tűnik, hogy van, aki egyetért a Tisza Párt programjával. Mi viszont továbbra is nemet mondunk a háborúra! – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs a Facebook-oldalára feltöltött látványos videóban emlékeztetett Magyar Péter bukott tokatábornokának a szavaira: "A fiataloknak szoktam mondani, hogy a sorkötelezettséget nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan. Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!"– üzente Ruszin-Szendi Romulusz.

tiszás, Kecskemét, 2023. március 26.Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke (j) beszédet mond a Koszovóból visszatérő KFOR tartalék zászlóalj fogadásakor a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál Kecskeméten 2023. március 26-án. Mögötte Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.MTI/Ujvári Sándor
Felháborító! Így támogatják a tiszások a háborút! – videó
Fotó: MTI/Ujvári Sándor
„Berántunk mindenkit azonnal” – Ruszin-Szendi Romulusz visszahozná a sorkötelezettséget

A tiszások így támogatják a háborút

Az Ukrajnában folyó háború támogatásáról kérdezte Varga Ádám riporter a Tisza Párt szimpatizánsát, aki ezt válaszolta: 

Hogyha tényleg elfogynak a bevethető egységek Ukrajnában, amitől tényleg még távol állunk, akkor szerintem majd így a gazdasági elit el fogja dönteni, hogy mi a legkifizetődőbb. Hogyha úgy döntenek, hogy tényleg be kell küldeni most már tényleg a NATO-egységeket, tehát egy csomó európai, vagy akár amerikai haderőt, akkor így fognak dönteni. Szerintem az orosz terjeszkedést, azt meg kell állítani. Én támogatnám ezt a döntésüket.

– Eljutottunk arra a pontra, amiről te beszélsz, hogy katonákat kell küldeni Ukrajnába, úgy a NATO-ból, úgy az EU-ból. Te a mindenkori magyar miniszterelnöktől mindegy, hogy hogyan hívják, milyen választ várnál? Inkább támogatod, vagy inkább ellenzed? – kérdezte a riporter. 

– Inkább támogatom – hangsúlyozta a tiszás szimpatizáns a válaszában. 

Úgy tűnik, hogy van, aki egyetért a Tisza Párt programjával. Mi viszont továbbra is nemet mondunk a háborúra!

– írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a videót kommentálva. 

Újabb botrányos videó Ruszin-Szenditől: a háború jó üzlet, az se baj, ha százezrek halnak meg! Ami fontos, hogy dőljön a lé!

 

