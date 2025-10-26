Felháborító! Így támogatják a tiszások a háborút! – videó

Orbán Balázs a Facebook-oldalára feltöltött látványos videóban emlékeztetett Magyar Péter bukott tokatábornokának a szavaira: "A fiataloknak szoktam mondani, hogy a sorkötelezettséget nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan. Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!"– üzente Ruszin-Szendi Romulusz.
A tiszások így támogatják a háborút
Az Ukrajnában folyó háború támogatásáról kérdezte Varga Ádám riporter a Tisza Párt szimpatizánsát, aki ezt válaszolta:
Hogyha tényleg elfogynak a bevethető egységek Ukrajnában, amitől tényleg még távol állunk, akkor szerintem majd így a gazdasági elit el fogja dönteni, hogy mi a legkifizetődőbb. Hogyha úgy döntenek, hogy tényleg be kell küldeni most már tényleg a NATO-egységeket, tehát egy csomó európai, vagy akár amerikai haderőt, akkor így fognak dönteni. Szerintem az orosz terjeszkedést, azt meg kell állítani. Én támogatnám ezt a döntésüket.
– Eljutottunk arra a pontra, amiről te beszélsz, hogy katonákat kell küldeni Ukrajnába, úgy a NATO-ból, úgy az EU-ból. Te a mindenkori magyar miniszterelnöktől mindegy, hogy hogyan hívják, milyen választ várnál? Inkább támogatod, vagy inkább ellenzed? – kérdezte a riporter.
– Inkább támogatom – hangsúlyozta a tiszás szimpatizáns a válaszában.
Úgy tűnik, hogy van, aki egyetért a Tisza Párt programjával. Mi viszont továbbra is nemet mondunk a háborúra!
– írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a videót kommentálva.