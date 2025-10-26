Kiakadt a tiszás nő, amikor meglátta mennyien vannak a Békemeneten – videó

– Valami elképesztő, hogy én mit látok itt – mondta a Tisza Párt egy szimpatizánsa, amikor meglátta a Békemeneten vonuló tömeget. A videót Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője töltött fel közösségi oldalára, megjegyezve: a tiszás nő szembesült a valósággal Magyar Péter hazugságai helyett.

Kiborult a tiszás szimpatizáns, mikor meglátta mekkora tömeg van a Békemeneten (Fotó: Csudai Sándor)

A felvétel szerint Magyar Péter szimpatizánsa teljesen ledöbbent a kormánypárt rendezvényének monumentalitásán. – Én most csak itt állok, és én nem is tudom, tehát így azt hiszem, gyökeret eresztettem, vagy nem is tudom, mi történt, lefagytam – hebegett a nő, majd felidézte: „mindig, amikor mi mentünk, akkor olyan kevesen mentünk, és csak néztek a járda széléről, mint valami majmot”.

A tiszás szimpatizáns szerint nagy a baj

És most itt állok a szélén, és nézem ezt a hömpölygő tömeget, és csak gondolkodom, hogy édes jó Istenem, és én meg sírni tudnék ezen az egészen, ez a helyzet. Nem tudom, én azt érzem, hogy itt nagy a baj. Tehát én őszintén azt hittem, majd itt sétálgat pár embert, mit tudom én. Tehát azért, hogyha ennyi embert meg tud mozdítani...”

– fogalmazott, majd végül Deák Dániel aláhúzta: valóban rengetegen voltak a békemeneten. – Hiába hazudik bármit Magyar Péter, ez legalább dupla akkora tömeg volt, mint az ő rendezvénye – szögezte le.