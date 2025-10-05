Nem fog hinni a szemének! – Megdöbbentő a tiszás nemzetpolitikai vízió

A szervezők a rendezvényt „a nemzetközi magyar közösség életének különleges pillanataként” hirdették, és több ismert baloldali közéleti szereplő, köztük Kéri László és Petschnig Mária Zita is részt vett rajta.

A blog szerint a főelőadók között volt Kátai István és Gáspárik Attila, akik Magyar Péter erdélyi köreihez köthetők. Kátai a korábban „alternatív Tusványosként” emlegetett Tisza Sziget egyik alapítója, Gáspárik pedig a politikus egyik fontos szövetségese.

A Tűzfalcsoport leírása alapján Gáspárik Attila előadása egy radikális, alternatív nemzetpolitikai víziót vázolt fel, amely több ponton szembement a hagyományos magyar nemzeti gondolkodással. A felszólalásban több, a közvéleményt megbotránkoztató kijelentés is elhangzott.

A blog szerint Gáspárik többek között arról beszélt, hogy „aki nem fizet adót, annak ne legyen szavazati joga”, és arról is, hogy a nemzetállamokban a kisebbségeknek nincs helyük. A magyar irodalom nagy alakjait sem kímélte: Márai Sándort „közepes lektűríróként”, Wass Albertet pedig „háborús bűnösként” jellemezte, akinek népszerűsége szerinte az antiszemitizmusból fakad.

A Tűzfalcsoport szerint az előadó a magyar vidékről és az erdélyi közélet szereplőiről is gúnyosan nyilatkozott, a magyar vezetőket pedig egészen megdöbbentő történelmi hasonlattal illette, amikor azt mondta:

„Olyanok, mint a sonderesek a második világháborúban, a sajátjaikon keresztül végzik el a piszkos munkát.”

A felszólalásban szó esett az RMDSZ-ről is, amelyet Gáspárik azzal vádolt, hogy „teljes mértékben kiszolgálja a magyar hatalmat”, valamint Trianonról, amelyet úgy jellemzett:

Trianonban megvalósult Magyarország régi álma, hogy egységes magyar állam legyen, kisebbségek nélkül.

A blog szerint a müncheni eseményen a Szent-Györgyi Albert Tisza Sziget szervezete is részt vett, amely Magyar Péter politikai mozgalmához kötődik. Tagjai elmondásuk szerint a mai napig „Péter kenyérnek” nevezik azt a kovászos kenyeret, amelyet Münchenből sütnek és visznek Magyar Péternek.

A Tűzfalcsoport úgy fogalmaz: a rendezvényen elhangzottak egy „radikálisan új nemzetpolitikai gondolkodást” tükröznek, amelyben a nemzeti összetartozás helyét cinikus és megosztó kijelentések vették át.