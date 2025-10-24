A tiszások fotókat manipulálnak – a Békemenet képei önmagukért beszélnek

Látom, hogy a tiszások hamisított AI fotókkal próbálják bizonygatni, milyen sokan voltak. A Békemenetről nem kell fotókat hamisítani, az eredeti is önmagáért beszél – közölte Deák Dániel a Facebook-oldalán pénteken. Az elemző egy lenyűgöző fotót is mellékelt állítása alátámasztására.
A politológus-elemző korábban azt írta a közösségi oldalán, hogy értesülései szerint sokan távoztak Magyar Péter beszéde alatt a Tisza Párt Hősök terén megtartott ünnepi rendezvényéről.
Orbán Viktor kormányfő és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön egybehangzóan azt írta:
a Békemeneten kétszer annyian vettek részt, mint a Tisza Nemzeti menetén,
ami a nemzeti-konzervatív oldal támogatóinak egységére utal.
