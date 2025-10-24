Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

Békemenet

A tiszások fotókat manipulálnak – a Békemenet képei önmagukért beszélnek

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Látom, hogy a tiszások hamisított AI fotókkal próbálják bizonygatni, milyen sokan voltak. A Békemenetről nem kell fotókat hamisítani, az eredeti is önmagáért beszél – közölte Deák Dániel a Facebook-oldalán pénteken. Az elemző egy lenyűgöző fotót is mellékelt állítása alátámasztására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BékemenetTisza PártFidesz-KDNPBudapest

A politológus-elemző korábban azt írta a közösségi oldalán, hogy értesülései szerint sokan távoztak Magyar Péter beszéde alatt a Tisza Párt Hősök terén megtartott ünnepi rendezvényéről.

Békemenet a Margit-hídon
A Békemenet résztvevői a Margithídon 2025. október 23-án (forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor kormányfő és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön egybehangzóan azt írta:

a Békemeneten kétszer annyian vettek részt, mint a Tisza Nemzeti menetén,

ami a nemzeti-konzervatív oldal támogatóinak egységére utal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!