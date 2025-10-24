A tiszások fotókat manipulálnak – a Békemenet képei önmagukért beszélnek

A politológus-elemző korábban azt írta a közösségi oldalán, hogy értesülései szerint sokan távoztak Magyar Péter beszéde alatt a Tisza Párt Hősök terén megtartott ünnepi rendezvényéről.

A Békemenet résztvevői a Margithídon 2025. október 23-án (forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor kormányfő és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön egybehangzóan azt írta:

a Békemeneten kétszer annyian vettek részt, mint a Tisza Nemzeti menetén,

ami a nemzeti-konzervatív oldal támogatóinak egységére utal.