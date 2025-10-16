Hírlevél

A pénz meg mehet Ukrajnába. Menczer Tamás ehhez közösségimédia-bejegyzésében azt is hozzátette: a tiszások szerint a nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért 20 százalékos adót akarnak.
tiszásTisza-adónyugdíjasátlagnyugdíjMenczer Tamás

„A tiszások szerint a nyugdíjasoknak túl sok pénzük van, a nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért 20 százalékos adót akarnak. A pénz meg mehet Ukrajnába.
Nem fogjuk hagyni! Több tiszteletet az időseknek!” – írta Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében.

magyarpéter, tüntetés, tiszások
A tiszások szerint a nyugdíjasoknak túl sok pénzük van
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A tiszások nem ma kezdték a nyugdíjasok lenézését

Felhívta a figyelmet arra is a kormánypártok kommunikációs igazgatója, hogy

600 ezer forintot veszítene egy nyugdíjas, átlagnyugdíj esetén a nyugdíjasokra kirótt Tisza-adó miatt évente.

Menczer Tamás egy korábbi bejegyzésében azt is elmondta,

Magyar Péter úgy gondolkodik az idősekről, hogy büdösek és nem jár nekik a nyugdíj.

 

