A pénz meg mehet Ukrajnába. Menczer Tamás ehhez közösségimédia-bejegyzésében azt is hozzátette: a tiszások szerint a nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért 20 százalékos adót akarnak.
„A tiszások szerint a nyugdíjasoknak túl sok pénzük van, a nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért 20 százalékos adót akarnak. A pénz meg mehet Ukrajnába.
Nem fogjuk hagyni! Több tiszteletet az időseknek!” – írta Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében.
A tiszások nem ma kezdték a nyugdíjasok lenézését
Felhívta a figyelmet arra is a kormánypártok kommunikációs igazgatója, hogy
600 ezer forintot veszítene egy nyugdíjas, átlagnyugdíj esetén a nyugdíjasokra kirótt Tisza-adó miatt évente.
Menczer Tamás egy korábbi bejegyzésében azt is elmondta,
Magyar Péter úgy gondolkodik az idősekről, hogy büdösek és nem jár nekik a nyugdíj.
