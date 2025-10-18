A Magyar Nemzet beszámolója szerint jelenleg felderítési szakban van az a nyomozás, amelyet a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság garázdaság gyanújával indított. Az eljárásnak egyelőre nincs gyanúsítottja. A vizsgálat Budai Gyula feljelentése nyomán indult, miután a politikus a Tisza szimpatizánsainak agresszív viselkedését kifogásolta – derül ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budainak adott írásbeli válaszából.

Akasztással fenyegették az M1 riporterét a tiszások (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A feljelentés előzménye, hogy néhány héttel ezelőtt Kötcsén Tisza-szimpatizánsok megfenyegették a közmédia stábját, köztük Császár Attila riportert és munkatársait. A helyszínen lévő csoport egyes tagjai odáig fajultak, hogy akasztással is fenyegetőztek.

Az M1 stábját végül egy háromgyermekes család védte meg, akik szóvá tették a tüntetők stílusát, amelyet a falu lakóinak – köztük gyerekeknek – is hallgatniuk kellett. A tiszás szimpatizánsok ezt követően a családot is inzultálni kezdték.

Budai Gyula az eset után néhány nappal feljelentést tett, amelyben azt írta: a Tisza-szimpatizánsok körbevették és megfélemlítették a kisgyermekes családot provokatív viselkedéssel.

A feljelentés szerint a nyilvánosságra került videón több tiszás támogató mellett Magyar Péter videósa, Ország Kornél is jól felismerhető.

Budai szerint a résztvevők magatartása alkalmas volt arra, hogy félelmet és riadalmat keltsen a felnőttekben és a gyerekekben egyaránt.

A videó IDE kattintva érhető el!