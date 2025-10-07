Titkolják Magyar Péterék, miért törölték Tarr Zoltán cikis videóját

Hallgatásba burkolóznak Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt képviselői, amikor arról kérdezik őket, miért törölték az augusztusi etyeki fórumról készült videót – írja a Magyar Nemzet.

Tarr Zoltán etyeki beszédét tartalmazó videót eltüntették a Tisza-szigetek YouTube-csatornájáról

Az eseményen Tarr Zoltán, a párt alelnöke elmondta, hogy sok fontos kérdésről, köztük az adóemelésről sem lehet beszélni nyilvánosan mindaddig, amíg nem szerepelnek jól a 2026-os országgyűlési választásokon.

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– jelentette ki az alelnök az elhíresült videóban.

A videót eredetileg a Mandiner mutatta be, és sokáig a Tisza-sziget YouTube-csatornáján is elérhető volt. Ma azonban csupán egy rövid, zenés összefoglaló található, az elhangzott beszédek tartalma teljesen eltűnt.

Tarr Zoltán mellett a párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett érvelt etyeki fórumon, és a helyi közönség megszavaztatása alapján a többség egyetértett az adóemeléssel járó változásokkal.



