Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre senki sem számított, ez az ország lett az USA legnagyobb ellensége

Tarr Zoltán

Titkolják Magyar Péterék, miért törölték Tarr Zoltán cikis videóját

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt nem ad magyarázatot arra, miért törölték az etyeki fórumról készült videót, amelyben Tarr Zoltán, a párt alelnöke a Tisza adóemelési terveiről beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tarr ZoltánTisza PártTisza szigetekTisza-adóvideó

Hallgatásba burkolóznak Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt képviselői, amikor arról kérdezik őket, miért törölték az augusztusi etyeki fórumról készült videót – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, Tisza Párt, adó, Tarr Zoltán
Tarr Zoltán etyeki beszédét tartalmazó videót eltüntették a Tisza-szigetek YouTube-csatornájáról

Az eseményen Tarr Zoltán, a párt alelnöke elmondta, hogy sok fontos kérdésről, köztük az adóemelésről sem lehet beszélni nyilvánosan mindaddig, amíg nem szerepelnek jól a 2026-os országgyűlési választásokon. 

Választást kell nyerni, utána mindent lehet” 

– jelentette ki az alelnök az elhíresült videóban.

A videót eredetileg a Mandiner mutatta be, és sokáig a Tisza-sziget YouTube-csatornáján is elérhető volt. Ma azonban csupán egy rövid, zenés összefoglaló található, az elhangzott beszédek tartalma teljesen eltűnt.

Tarr Zoltán mellett a párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett érvelt etyeki fórumon, és a helyi közönség megszavaztatása alapján a többség egyetértett az adóemeléssel járó változásokkal. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!