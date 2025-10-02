Hírlevél

Több jel is utalt az elmúlt időszakban az ukrán titkosszolgálatok Magyarország elleni erőteljes tevékenységére. Néhány hónappal ezelőtt két feltételezett ukrán kémet vettek őrizetbe és utasítottak ki hatóságok, most pedig egy olyan kárpátaljai ukrán újságíró gyanús tevékenysége került látótérbe, aki az Ukrán Biztonsági Szolgálattól kap információkat az orosz–ukrán háború egyes fronteseményeiről. Miközben különös módon, katonakötelesként szabadon utazgat Európában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vitalij Hlahola kárpátaljai „újságíró” tevékenységének nyomába eredt cikkében a Magyar Nemzet. Mint írják: a „publicista” meglepően jól informált, és ez vélelmezhetően annak köszönhető, hogy több ország állami szervezeteihez is „kiváló kapcsolatok fűzik”. 

Ukrán titkosszolgálat bűvkörében az ukrán újságíró – Fotó: Telegram
Hlahola 2010 környékén a Kárpátaljára delegált külföldi diplomáciai képviseletekkel fűzte szorosra az információs kapcsolatokat, 

beregszászi és ungvári magyar diplomáciai képviseletekkel való kapcsolatai minden bizonnyal túlmutattak az újságírószakmai szinten. 

A lap informátora szerint Hlahola 2013-ban magyar állampolgársága révén magyar útlevelet is szerzett – függetlenül attól, hogy Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Ezzel nyilvánvalóan az EU-s útlevél megszerzése volt a célja – vagy külföldi speciális érdekkörök igénye állhatott a háttérben.

Néhány évvel később 

Hlaholát megkeresték az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökei is, 

az ukrán „újságírónak” pedig ezek után „nem volt ellenére kiszolgálni az SZBU-t és számukra megfelelő anyagokat kezdett írni” – írja a Magyar Nemzet, amely szerint egyik feladata az volt, hogy 

információkat szivárogtasson ki például a magyar nemzetiségű Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökéről és a helyi magyarokat képviselő párt más vezető személyiségeiről.

Összefügghet a tevékenységével az a 2020-as eset, amikor az SZBU házkutatást tartott Brenzovics Lászlónál, valamint a nevéhez köthető szervezeteknél; mindennek egyértelmű célja volt az erődemonstráció és a helyi magyar szervezetek megfélemlítése volt.

2025 májusában 

Hlahola volt az, aki elsőként beszámolt a kémkedéssel vádolt két magyar nemzetiségű kárpátaljai lakos letartóztatásáról. 

De Hlahola naprakész az SZBU operatív, illetve katonai sikereit illetően is – erre is hozott példákat a Magyar Nemzet, egyúttal megjegyezték azt is: különös, hogy Hlahola katonaköteles, mégis szabadon járja Európát. Az igazi kérdés azonban a lap szerint az: 

hogyan lehet Hlaholának és feleségének gyanús, kilencmillió dolláros bevétele egy hivatalos nyilvántartás szerint.

Az ukrán kémbotránnyal kapcsolatos korábbi cikkeink itt olvashatók.

 

