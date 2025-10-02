Vitalij Hlahola kárpátaljai „újságíró” tevékenységének nyomába eredt cikkében a Magyar Nemzet. Mint írják: a „publicista” meglepően jól informált, és ez vélelmezhetően annak köszönhető, hogy több ország állami szervezeteihez is „kiváló kapcsolatok fűzik”.

Ukrán titkosszolgálat bűvkörében az ukrán újságíró – Fotó: Telegram

Hlahola 2010 környékén a Kárpátaljára delegált külföldi diplomáciai képviseletekkel fűzte szorosra az információs kapcsolatokat,

beregszászi és ungvári magyar diplomáciai képviseletekkel való kapcsolatai minden bizonnyal túlmutattak az újságírószakmai szinten.

A lap informátora szerint Hlahola 2013-ban magyar állampolgársága révén magyar útlevelet is szerzett – függetlenül attól, hogy Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Ezzel nyilvánvalóan az EU-s útlevél megszerzése volt a célja – vagy külföldi speciális érdekkörök igénye állhatott a háttérben.

Néhány évvel később

Hlaholát megkeresték az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökei is,

az ukrán „újságírónak” pedig ezek után „nem volt ellenére kiszolgálni az SZBU-t és számukra megfelelő anyagokat kezdett írni” – írja a Magyar Nemzet, amely szerint egyik feladata az volt, hogy

információkat szivárogtasson ki például a magyar nemzetiségű Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökéről és a helyi magyarokat képviselő párt más vezető személyiségeiről.

Összefügghet a tevékenységével az a 2020-as eset, amikor az SZBU házkutatást tartott Brenzovics Lászlónál, valamint a nevéhez köthető szervezeteknél; mindennek egyértelmű célja volt az erődemonstráció és a helyi magyar szervezetek megfélemlítése volt.

2025 májusában

Hlahola volt az, aki elsőként beszámolt a kémkedéssel vádolt két magyar nemzetiségű kárpátaljai lakos letartóztatásáról.

De Hlahola naprakész az SZBU operatív, illetve katonai sikereit illetően is – erre is hozott példákat a Magyar Nemzet, egyúttal megjegyezték azt is: különös, hogy Hlahola katonaköteles, mégis szabadon járja Európát. Az igazi kérdés azonban a lap szerint az:

hogyan lehet Hlaholának és feleségének gyanús, kilencmillió dolláros bevétele egy hivatalos nyilvántartás szerint.

Az ukrán kémbotránnyal kapcsolatos korábbi cikkeink itt olvashatók.