A történelem végének a vége jön

Ha a történelemnek magától nem akarna vége szakadni s nem függesztődne fel érdeklődés hiányában sem, akkor segíteni kell neki – gondolta sok filozófus a történelem során, egészen Hegeltől Fukuyamáig, azonban amire vártak, csak nem következett be.
Békés Márton történész–politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója írásában bemutatta, hogy – bár eltérő módon, vagy intenzitással – de számos filozófus, majd társadalomépítő (olykor titkosszolgálati) munkát vállaló értelmiségi jelezte, hogy a történelem vége elérkezett, ugyanis, ahogyan Békés írja:
„a ’80-as évek elején-közepén felderengett, hogy a kommunizmus illúziójának helyébe egy másik lép, amely szintén univerzális igényekkel lép fel és a világ egységének megteremtésével a történelemre is rácsapja a koporsófedelet.
Carl Schmitt már a kezdet kezdetén, az ’50-es évek elején megállapította, az amerikai-liberális és a szovjet-kommunista törekvés történetfilozófiailag azonos természetű, hiszen mindketten globális tudományos-technikai progressziót és nemzetközi egységesülést céloznak. És lőn:
a hidegháború végeztével az Egyesült Államokkal együtt a liberális paradigma is győzedelmeskedett és az egyedül érvényes világmagyarázó elvként tűnt föl.”
Ennek vezető elméje Francis Fukuyama, aki 1992-ben tézisét egész könyvé bővítette, ez volt a híres-neves A történelem vége és az utolsó ember, a neoliberális világrend korszellemét tökéletes tükröző mű.
Ebben afféle liberális hegeliánusként úgy értelmezte (félre) a világ folyását, hogy a globális szabadság – melynek megtestesítője az amerikai liberális demokrácia volna – terjedése előtt immár nem áll semmilyen akadály, így
a nagy összecsapások és megrázkódtatások, valamint ezek története, vagyis maga a történelem, szépen csendesen végéhez ér
– írja Békés.
A „történelmi szezonvég” (Emil Cioran) azonban csak nem jött el, a történelem egyszerűen nem akart véget érni, sőt minél inkább erőlködtek azon, hogy Wilson elnökkel szólva „biztonságossá tegyék a világot a demokrácia számára”, annál több probléma ütötte fel a fejét.
Bár a ’90-es években szerte Nyugaton úgy látták, hogy „a századvég üres strandként terpeszkedik előttünk” (Jean Baudrillard),
mégiscsak bekövetkezett a történelem végének a vége, az ironikus „end of the end of history”.
A történelemnek nem lett vége
Azok a kortárs folyamatok, amelyek a nemzetközi kapcsolatokban és az egyes államok belpolitikájában szerepet játszanak, csak erősítik ezt a felismerést,
gondoljunk akár a nagyhatalmak színre lépésére, akár az illiberális fordulatra. E kettő együtt márpedig egy posztliberális világ meglepetését tartogatja. A történelem visszajött a szabadságáról.