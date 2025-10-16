A történelem végének a vége jön

Ha a történelemnek magától nem akarna vége szakadni s nem függesztődne fel érdeklődés hiányában sem, akkor segíteni kell neki – gondolta sok filozófus a történelem során, egészen Hegeltől Fukuyamáig, azonban amire vártak, csak nem következett be.

Békés Márton: A történelem visszajött a szabadságról

Békés Márton történész–politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója írásában bemutatta, hogy – bár eltérő módon, vagy intenzitással – de számos filozófus, majd társadalomépítő (olykor titkosszolgálati) munkát vállaló értelmiségi jelezte, hogy a történelem vége elérkezett, ugyanis, ahogyan Békés írja:

„a ’80-as évek elején-közepén felderengett, hogy a kommunizmus illúziójának helyébe egy másik lép, amely szintén univerzális igényekkel lép fel és a világ egységének megteremtésével a történelemre is rácsapja a koporsófedelet.

Carl Schmitt már a kezdet kezdetén, az ’50-es évek elején megállapította, az amerikai-liberális és a szovjet-kommunista törekvés történetfilozófiailag azonos természetű, hiszen mindketten globális tudományos-technikai progressziót és nemzetközi egységesülést céloznak. És lőn:

a hidegháború végeztével az Egyesült Államokkal együtt a liberális paradigma is győzedelmeskedett és az egyedül érvényes világmagyarázó elvként tűnt föl.”

Ennek vezető elméje Francis Fukuyama, aki 1992-ben tézisét egész könyvé bővítette, ez volt a híres-neves A történelem vége és az utolsó ember, a neoliberális világrend korszellemét tökéletes tükröző mű.

Ebben afféle liberális hegeliánusként úgy értelmezte (félre) a világ folyását, hogy a globális szabadság – melynek megtestesítője az amerikai liberális demokrácia volna – terjedése előtt immár nem áll semmilyen akadály, így

a nagy összecsapások és megrázkódtatások, valamint ezek története, vagyis maga a történelem, szépen csendesen végéhez ér

– írja Békés.

A „történelmi szezonvég” (Emil Cioran) azonban csak nem jött el, a történelem egyszerűen nem akart véget érni, sőt minél inkább erőlködtek azon, hogy Wilson elnökkel szólva „biztonságossá tegyék a világot a demokrácia számára”, annál több probléma ütötte fel a fejét.