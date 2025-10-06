„Kénytelen voltam megint összeba**ni valami sz*rt” – trágárkodás és pangás Puzsérék tüntetésén – videó

A tüntetés vasárnap délután zajlott a Parlament környékén, a Kossuth Lajos téren, ahol a Puzsér Róbert által meghirdetett demonstráción a felszólalók trágár kifejezésekkel tarkított beszédeket mondtak – derül ki a HírTV által közzétett videóból.

Puzsér Róbert (Fotó: Mediaworks archív)

Puzsér Róbert eredetileg "megbékélésmenetet" hirdetett, de az esemény a Juhász Péter körül kialakult, minden alapot nélkülöző álhírbotrány után spontán demonstrációvá vált a baloldali expolitikus mellett. Az esemény azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: mindössze két-háromezer ember jelent meg a helyszínen.

A Hír TV alábbi felvételén jól hallható, hogy több felszólaló is káromkodva üzent a kormánynak, miközben a háttérben néhány tucat néző tapsolt.