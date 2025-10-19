Hírlevél

Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

Orbán Balázs

Washington hátralép, Brüsszel előrelép – így látják az orosz–ukrán konfliktust az USA-ban

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az amerikaiak egyre inkább úgy látják, hogy az Egyesült Államok kivonul az orosz–ukrán konfliktusból, miközben Brüsszel háborús terveket sző – derül ki egy Orbán Balázs által közzétett videóban. A híradós beszélgetés alapján Trump tudatosan átruházná a felelősséget Európára.
Orbán Balázsorosz-ukrán háborúDonald TrumpVlagyimir Putyin

A miniszterelnök politikai igazgatója egy amerikai hírműsor részletét osztotta meg, amelyben elemzők részletesen ismertetik, hogyan látja Washington egy része az ukrajnai háború jövőjét. Az elhangzottak szerint a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország három alapfeltétel teljesüléséig kész folytatni a konfliktust: Ukrajna semleges státuszának rögzítése, a Krím és a négy annektált megye orosz területként való elismerése, valamint az ukrán hadsereg jelentős mértékű lefegyverzése. Donald Trump elnökként mindezt nem tudná befolyásolni, mert az orosz célok rögzítettek és tárgyalhatatlanok. Ugyanakkor arra törekedne, hogy az Egyesült Államok ne legyen felelőssé tehető az ukrán vereségért, és a háború finanszírozása fokozatosan Európára háruljon.

Trump
Donald Trump azt mondta, hogy csak akkor támogatja a másodlagos szankciókat, ha az európaiak is vállalják azokat
Forrás: AFP
Több ország vezetője is a támogatásáról biztosította a budapesti Trump–Putyin találkozót

„Trump következetesen leszoktatja az Egyesült Államokat a konfliktusról”

A beszélgetés során az elemző hangsúlyozta: Trump nem akarja, hogy az amerikaiak viseljék egyoldalúan a szankciók vagy a fegyverszállítások terhét.

Trump nagyon okosan azt mondta, hogy csak akkor támogatja a másodlagos szankciókat, ha az európaiak is vállalják azokat. (...) Összességében Trump lassan, de következetesen »leszoktatja« önmagát, pontosabban az Egyesült Államokat az ukrajnai konfliktusról. Úgy látja, ez egy elveszett ügy, ezért át akarja adni az európaiaknak és az ukránoknak, hogy ők találják ki, miként lehet lezárni.”

Az amerikai narratíva egyre inkább arra épül, hogy Washington hátralép, miközben Brüsszel súlyos, hosszú távú kötelezettségeket vállalna. Orbán Balázs szerint éppen ezért „észnélnk kell lennünk”, mert Európa a konfliktus pénzügyi és politikai terheinek fő viselőjévé válhat.

