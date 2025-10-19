Washington hátralép, Brüsszel előrelép – így látják az orosz–ukrán konfliktust az USA-ban

„Trump következetesen leszoktatja az Egyesült Államokat a konfliktusról”

A beszélgetés során az elemző hangsúlyozta: Trump nem akarja, hogy az amerikaiak viseljék egyoldalúan a szankciók vagy a fegyverszállítások terhét.

Trump nagyon okosan azt mondta, hogy csak akkor támogatja a másodlagos szankciókat, ha az európaiak is vállalják azokat. (...) Összességében Trump lassan, de következetesen »leszoktatja« önmagát, pontosabban az Egyesült Államokat az ukrajnai konfliktusról. Úgy látja, ez egy elveszett ügy, ezért át akarja adni az európaiaknak és az ukránoknak, hogy ők találják ki, miként lehet lezárni.”

Az amerikai narratíva egyre inkább arra épül, hogy Washington hátralép, miközben Brüsszel súlyos, hosszú távú kötelezettségeket vállalna. Orbán Balázs szerint éppen ezért „észnélnk kell lennünk”, mert Európa a konfliktus pénzügyi és politikai terheinek fő viselőjévé válhat.