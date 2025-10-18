Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Donald Trump

Trump megérti Magyarország energiagondjait

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebookon osztott meg egy videót, amelyben Trump arról beszél, hogy Magyarországnak nehéz helyzete van az energiaellátásban, és megérti, miért nem tud lemondani az orosz olajról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpolajOrbán BalázsMagyarország

„Megértem Magyaroryzág helyzetét” – jelentette ki Donald Trump. Erről osztott meg egy felvételt Orbán Balázs. A felvételen az amerikai elnök arról beszél, hogy Magyarországnak különösen nehéz olajhoz jutnia, mert „minden oldalról szárazföld veszi körül”, és „csak egy vezetéken keresztül érkezik az olaj”.

Donald Trump és Orbán Viktor
Donald Trump és Orbán Viktor
Fotó: Evan Vucci / Getty Images Hungary

A videóhoz Orbán Balázs azt írta: „Trump elnök pontosan tudja azt, amit a liberálisok évek óta nem akarnak megérteni: az energia nem ideológiai kérdés.” 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!