Trump megérti Magyarország energiagondjait

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebookon osztott meg egy videót, amelyben Trump arról beszél, hogy Magyarországnak nehéz helyzete van az energiaellátásban, és megérti, miért nem tud lemondani az orosz olajról.
„Megértem Magyaroryzág helyzetét” – jelentette ki Donald Trump. Erről osztott meg egy felvételt Orbán Balázs. A felvételen az amerikai elnök arról beszél, hogy Magyarországnak különösen nehéz olajhoz jutnia, mert „minden oldalról szárazföld veszi körül”, és „csak egy vezetéken keresztül érkezik az olaj”.
A videóhoz Orbán Balázs azt írta: „Trump elnök pontosan tudja azt, amit a liberálisok évek óta nem akarnak megérteni: az energia nem ideológiai kérdés.”
