Trump megérti Magyarország energiagondjait

„Megértem Magyaroryzág helyzetét” – jelentette ki Donald Trump. Erről osztott meg egy felvételt Orbán Balázs. A felvételen az amerikai elnök arról beszél, hogy Magyarországnak különösen nehéz olajhoz jutnia, mert „minden oldalról szárazföld veszi körül”, és „csak egy vezetéken keresztül érkezik az olaj”.

Donald Trump és Orbán Viktor

Fotó: Evan Vucci / Getty Images Hungary

A videóhoz Orbán Balázs azt írta: „Trump elnök pontosan tudja azt, amit a liberálisok évek óta nem akarnak megérteni: az energia nem ideológiai kérdés.”