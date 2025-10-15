Hollik István is javasolt témát az Orbán-Trump találkozóra

Kapuban az Orbán-Trump találkozó! Egy témát már javasolhatunk: béke – írta Facebook-bejegyzésében Hollik István.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

Mint korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor a Karmelita kolostorban adott interjút a Mandinernek. A miniszterelnök azt mondta, nemsokára lesz Orbán-Trump-találkozó. Már az időpont is megvan. A tárgyalási tematikát pedig 80 százalékban véglegesítették. Elsősorban gazdasági témákról tárgyalnak majd. A pontos időpontot akkor jelentik be, ha 100 százalékos lesz az egyeztetés.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)