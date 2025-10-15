Hírlevél

Az oroszok keményen odaléptek – komoly vádakkal illették a felfuvalkodott Nyugatot

Orbán Viktor

Hollik István is javasolt témát az Orbán-Trump találkozóra

„Kapuban az Orbán–Trump találkozó! Egy témát már javasolhatunk: béke” – írta Facebook-bejegyzésében Hollik István. Mint ismert, hamarosan sor kerül Orbán Viktor és Donald Trump újabb egyeztetésére, amelynek időpontját már kijelölték, a napirendet pedig 80 százalékban véglegesítették.
Orbán ViktorDonald TrumpHollik István

Kapuban az Orbán-Trump találkozó! Egy témát már javasolhatunk: béke – írta Facebook-bejegyzésében Hollik István. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
Mint korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor a Karmelita kolostorban adott interjút a Mandinernek. A miniszterelnök azt mondta, nemsokára lesz Orbán-Trump-találkozó. Már az időpont is megvan. A tárgyalási tematikát pedig 80 százalékban véglegesítették. Elsősorban gazdasági témákról tárgyalnak majd. A pontos időpontot akkor jelentik be, ha 100 százalékos lesz az egyeztetés.

