Budapesti békecsúcs: hatalmas a Békemenet tétje!

Arra példa, hogy két nagyhatalom vezetője egy háborús konfliktus lezárása érdekében Magyarországon tárgyaljon egymással, nem igazán volt példa a magyar történelemben, mindenképpen egy történelmi esemény lesz a tervezett budapesti Trump-Putyin budapesti békecsúcs – kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel.

Orbán Viktor külpolitikáját és békepárti álláspontját nemcsak nemzetközi szinten, de itthon is támadták a hazai balliberális szereplők, most összejöhet Budapesten a Trump-Putyin békecsúcs Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, mind az amerikai, mind az orosz elnök világossá tette, hogy azért választották Orbán Viktort házigazdának, mert mindketten kedvelik a magyar kormányfőt és pozitívnak értékelik hazánk azon külpolitikai álláspontját, hogy minden nagyhatalommal jóban kell lenni, ki kell tartani a békepárti politika mellett. Az elemző hozzátette: ilyen események leginkább Svájcban vagy Bécsben szoktak megrendezésre kerülni, hiszen ezek az országok hagyományosan semleges pozíciót képviselnek, ez azonban mára megszűnt, kizárólag Magyarország képes helyt adni egész Európában ennek a békecsúcsnak.

Zelenszkij ukrán elnök és a brüsszeli politikusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék vagy legalább sikertelenné tegyék a budapesti békecsúcsot

– folytatta Deák Dániel, kiemelve: az Európai Parlamentben vitanapot is szerveznek az eseményről, miközben őket meg sem hívták rá, Ursula von der Leyenék pedig az EU megalázásának tartják a magyarországi helyszínválasztást, de az ukrán elnök is világossá tette, nem örül a budapesti helyszínnek.

Mindez azt jelzi előre, hogy nagy nyomásgyakorlás lesz Ukrajna és Brüsszel részéről Magyarország ellen, amellyel szemben erőt kell felmutatni.

Éppen ezért kiemelt jelentőségű az elemző szerint az október 23-i Békemenet, amelyen ha látványosan sokan vesznek részt és akár a nemzetközi sajtóban is megjelenik, akkor az egy komoly erőfelmutatás lehet a nyomásgyakorlásokkal szemben.

A Nyugat és a Trump-Putyin békecsúcs

Ehhez kapcsolódik az elemző szerint a Fidesz által indított aláírásgyűjtés a háborús tervekkel szemben, de Orbán Viktor is ezért utazik egyből a Békemenet után a brüsszeli EU-csúcsra, hogy erőteljesen képviselje a magyar álláspontot.