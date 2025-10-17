Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

Ön tudja?

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Európai Uniónak

Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás az EU-nak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója fájdalmas csapás lesz az Európai Uniónak, és megerősíti Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyását a közösségen belül – írta Deák Dániel a The Telegraph cikkére hivatkozva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai UniónakTrumpBudapesti békecsúcsEUPutyinDeák DánielMagyarország

Az elemző a brit lapban megjelent cikket idézve úgy folytatta, 

Magyarország csúcstalálkozó helyszínéül való választása valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról. 

A konzervatív lap azt is írta, az EU nagyrészt kívül marad az ukrajnai béketárgyalásokon, és aggódik azon másodlagos szerep miatt is, amelyet a gázai béketervben játszott.

A cikk szerint az uniós diplomaták Magyarországon hatalomváltásban reménykednek, mivel Orbán akadályozza az EU politikájának végrehajtását, de az orosz és amerikai vezetők budapesti tárgyalásai csak 

megerősítik a magyar miniszterelnök pozícióját a világszínpadon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!