Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás az EU-nak

Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója fájdalmas csapás lesz az Európai Uniónak, és megerősíti Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyását a közösségen belül – írta Deák Dániel a The Telegraph cikkére hivatkozva.
Az elemző a brit lapban megjelent cikket idézve úgy folytatta,
Magyarország csúcstalálkozó helyszínéül való választása valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról.
A konzervatív lap azt is írta, az EU nagyrészt kívül marad az ukrajnai béketárgyalásokon, és aggódik azon másodlagos szerep miatt is, amelyet a gázai béketervben játszott.
A cikk szerint az uniós diplomaták Magyarországon hatalomváltásban reménykednek, mivel Orbán akadályozza az EU politikájának végrehajtását, de az orosz és amerikai vezetők budapesti tárgyalásai csak
megerősítik a magyar miniszterelnök pozícióját a világszínpadon.
