Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás az EU-nak

Az elemző a brit lapban megjelent cikket idézve úgy folytatta,

Magyarország csúcstalálkozó helyszínéül való választása valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról.

A konzervatív lap azt is írta, az EU nagyrészt kívül marad az ukrajnai béketárgyalásokon, és aggódik azon másodlagos szerep miatt is, amelyet a gázai béketervben játszott.

A cikk szerint az uniós diplomaták Magyarországon hatalomváltásban reménykednek, mivel Orbán akadályozza az EU politikájának végrehajtását, de az orosz és amerikai vezetők budapesti tárgyalásai csak