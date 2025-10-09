Lebuktak: Magyar Péter emberei állhattak Puzsérék hétvégi tüntetése mögött

Momentum-árnyék a háttérben

A részletes vizsgálatból kiderül, hogy a szervezők között egy egész „újracímkézett” momentumos csapat bukkant fel.

Zaránd Péter, a Momentum volt kampányfőnöke, később Puzsér és Márki-Zay sajtófőnöke.

Veréb László, akit később DK-s kötődésű önkormányzati cégekben pozícióhoz juttattak.

Matisz Károly István és Liszi Norbert, akik a Momentum kampányidőszakában céghálózatban bonyolítottak százmilliós összegeket.

Berg Dániel Tamás, Cseh Katalin férje, aki szintén momentumos politikusként bukott meg botrányai miatt.

Vajon mit lehet remélni egy olyan projekttől, ahol a momentumosok a pénztárosok?

A vasárnapi Kossuth téri tüntetésen viszonylag kevés érdkelődő jelent meg, hiába álltak mögötte Magyar Péter emberei, momentumosok és külföldi NGO-k.

Forrás: Origo

A lánc végén az Open Society

A cikk szerint a lánc a Soros-féle Nyílt Társadalomhoz vezet: a Tanítanék Mozgalom mögött álló Humán Platform több tízmilliós támogatást nyert el Soroshoz köthető alapítványtól. A Civil Bázis már korábban is Tisza-közeli szlogeneket és aktivistákat vonultatott fel. A külföldi NGO-k, korábbi MSZP-s kommunikációs figurák és momentumos politikusok mind egy irányba mutatnak: a Tisza Párt támogatása felé.

Olybá tűnik, hogy a bőszen hangoztatott „pártsemlegesség” csupán fedősztori, a valóságban egy újabb balliberális összefogás történt – Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében.