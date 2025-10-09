Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Csendes járvány söpör végig a nőknél – a menorexia életveszélyes is lehet

Ellenpont

Lebuktak: Magyar Péter emberei állhattak Puzsérék hétvégi tüntetése mögött

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb álcivil háló bukott le. Az Ellenpont szerint a Puzsér Róberték által „pártsemlegesnek” hirdetett demonstráció mögött a Tisza Párthoz és Magyar Péterhez köthető szereplők, régi momentumosok és külföldről finanszírozott NGO-k bukkantak fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
EllenpontPuzsér RóbertTisza Pártkossuth téritüntetésMagyar Péter

A vasárnapi, Juhász Péter melletti tüntetés valójában egy balliberális hálózat újabb akciója volt – írta az Ellenpont. Bár Puzsérék „megbékélés menetét” ígértek, végül trágár felszólalásokkal teli, szűk körű szimpátiatüntetés lett belőle, amelyben a Tisza Párt, az MSZP-s múlttal rendelkező figurák, NGO-k és momentumos háttéremberek egyaránt szerepet kaptak. Figyelem, a lista igencsak figyelemreméltó!

tüntetés
A tüntetés szervezői csak nevükben semlegesek, valójában egy jól szervezett hálózat részei.
Fotó: Mediaworks/Polyák Attila

Micsoda „pártsemlegesség”

„Pártsemlegesnek” hirdették, de a szervezők és támogatók között az alábbi nevek és szervezetek tűntek fel:

  • Puzsér Róbert és köre
  • Polgári Ellenállás, a hivatalos kezdeményező
  • Juhász Péter, akinek szimpátiatüntetésévé vált az esemény
  • Tanítanék Mozgalom – Soros-féle alapítványokból is kapott támogatásokat, és lelkesen parádéztak a 2025-ös Pride-on Budapest utcáin.
  • Civil Bázis Egyesület – több alkalommal is kiállt a Tiszához kötődő LMBTQ-aktivista, Bódis Kriszta mellett.
  • Külföldi Civilek a Változásért Facebook-csoport
Totális égés a Kossuth téren – nevetség tárgya lett Puzsér demonstrációja

Momentum-árnyék a háttérben

A részletes vizsgálatból kiderül, hogy a szervezők között egy egész „újracímkézett” momentumos csapat bukkant fel.

  • Zaránd Péter, a Momentum volt kampányfőnöke, később Puzsér és Márki-Zay sajtófőnöke.
  • Veréb László, akit később DK-s kötődésű önkormányzati cégekben pozícióhoz juttattak.
  • Matisz Károly István és Liszi Norbert, akik a Momentum kampányidőszakában céghálózatban bonyolítottak százmilliós összegeket.
  • Berg Dániel Tamás, Cseh Katalin férje, aki szintén momentumos politikusként bukott meg botrányai miatt.

Vajon mit lehet remélni egy olyan projekttől, ahol a momentumosok a pénztárosok?

tüntetés
A vasárnapi Kossuth téri tüntetésen viszonylag kevés érdkelődő jelent meg, hiába álltak mögötte Magyar Péter emberei, momentumosok és külföldi NGO-k.
Forrás: Origo

A lánc végén az Open Society

A cikk szerint a lánc a Soros-féle Nyílt Társadalomhoz vezet: a Tanítanék Mozgalom mögött álló Humán Platform több tízmilliós támogatást nyert el Soroshoz köthető alapítványtól. A Civil Bázis már korábban is Tisza-közeli szlogeneket és aktivistákat vonultatott fel. A külföldi NGO-k, korábbi MSZP-s kommunikációs figurák és momentumos politikusok mind egy irányba mutatnak: a Tisza Párt támogatása felé.

Olybá tűnik, hogy a bőszen hangoztatott „pártsemlegesség” csupán fedősztori, a valóságban egy újabb balliberális összefogás történt – Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében.

tüntetés
Puzsér Róbert a Kossuth téri tüntetésen
Fotó: Polyák Attila

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!