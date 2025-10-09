Lebuktak: Magyar Péter emberei állhattak Puzsérék hétvégi tüntetése mögött

A vasárnapi, Juhász Péter melletti tüntetés valójában egy balliberális hálózat újabb akciója volt – írta az Ellenpont. Bár Puzsérék „megbékélés menetét” ígértek, végül trágár felszólalásokkal teli, szűk körű szimpátiatüntetés lett belőle, amelyben a Tisza Párt, az MSZP-s múlttal rendelkező figurák, NGO-k és momentumos háttéremberek egyaránt szerepet kaptak. Figyelem, a lista igencsak figyelemreméltó!
„Pártsemlegesnek” hirdették, de a szervezők és támogatók között az alábbi nevek és szervezetek tűntek fel:
A részletes vizsgálatból kiderül, hogy a szervezők között egy egész „újracímkézett” momentumos csapat bukkant fel.
Vajon mit lehet remélni egy olyan projekttől, ahol a momentumosok a pénztárosok?
A cikk szerint a lánc a Soros-féle Nyílt Társadalomhoz vezet: a Tanítanék Mozgalom mögött álló Humán Platform több tízmilliós támogatást nyert el Soroshoz köthető alapítványtól. A Civil Bázis már korábban is Tisza-közeli szlogeneket és aktivistákat vonultatott fel. A külföldi NGO-k, korábbi MSZP-s kommunikációs figurák és momentumos politikusok mind egy irányba mutatnak: a Tisza Párt támogatása felé.
Olybá tűnik, hogy a bőszen hangoztatott „pártsemlegesség” csupán fedősztori, a valóságban egy újabb balliberális összefogás történt – Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében.