Fizetős kórházak, orvoshibáztatás, a nővérek gúnyolása – ilyen egészségügyet képzel ez Magyar Péter

Magyar Péter a Tisza Párt egészségügyi konferenciáján jelentette be, hogy felkéri a jövőbeni Egészségügyi Minisztérium csapatának összeállítására a párt szakértőit. Köztük bukkant fel Túri Péter neve is, akit „entrepreneur”-ként mutatott be – valójában a 2010 előtti baloldali kormányok egyik régi szereplőjéről van szó: Túri 2004 és 2006 között a Gyurcsány-kormány miniszteri biztosa volt, később a légimentők igazgatójaként dolgozott, majd üzleti körökben, többek között Kóka János érdekeltségei közt tűnt fel. A neve már 2007-ben is olvasható volt a sajtóban, ugyanis Balatonkenesén a piaci ár harmadáért jutottak értékes partszakaszhoz – tudósított az Ellenpont.
Fizetős egészségügyet akar
Blogbejegyzéseiben Túri Péter egyértelműen a fizetős egészségügy bevezetése mellett érvel. Szerinte „ideje leszámolni azzal a demagóg eszmével, hogy az egészségügyi ellátás mindenkinek jár”, és úgy véli:
ma már a TESCO pénztáros szintjén is megjelenik az az egyértelmű szándék, miszerint inkább fizetne az ellátásért, csak haladjon valahova a dolog"
A szakember az orvosok béremelését is kifejezetten károsnak tartja, mondván: „a rendszer nem csak mindig más miatt olyan, amilyen, hanem a benne dolgozók miatt is”.
„Ursulák” és „agyvérzéses jobboldaliak”
Túri stílusára nemcsak neoliberális elvek, hanem mélységes lekezelés is jellemző. A kórházi nővéreket „Ursuláknak” hívja a Dr. Bubó-rajzfilmsorozat alapján, a jobboldaliakat pedig „agyvérzéseseknek” gúnyolja.
amikor osztrák, német, angol barátaimmal, kollégáimmal beszélgetek, akkor sokszor úgy érzem, hogy nem tudok választ adni, csak igazat a miértekre, és lassan jobban szeretnék svéd, vagy albán lenni. Mert róluk vagy jót, vagy SEMMIT nem hallani.”
– írta nyíltan.
A „demagóg ingyenesség” ellensége
Összességében Túri Péter víziója világos: megszüntetné az ingyenes egészségügyet, csökkentené az orvosi béreket, a dolgozókat hibáztatná a rendszer hibáiért, miközben lenéző hangnemben beszél a magyar társadalomról – mindezt Magyar Péter zászlaja alatt.