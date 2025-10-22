A valódi gyűlölet a Tisza egyik házi propagandistájánál található

Magyar Péter nemrég egy MI által generált képet kommentálva „orbáni gyűlöletet” vizionált, ám a Tűzfalcsoport elemzése szerint érdemes lenne inkább saját holdudvarában körbenéznie, ha valódi gyűlöletet keres.

Magyar Péter rendszeresen “orbáni gyűlöletről” beszél, a Tűzfalcsoport szerint azonban érdemes lenne neki inkább előbb a saját köreiben körülnéznie, ha gyűlöletkeltésről van szó (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

Tűzfalcsoport: A tiszás hátországban rendszeresek az uszító hangvételű közösségi médiás megnyilvánulások

A portál szemlézte a Tisza Párt egyik házi propagandistájának, Vogronics Andrásnak néhány olyan közösségi médiás bejegyzését, amelyek a kormányoldallal és annak politikusaival kapcsolatban kifejezetten durva, dehumanizáló retorikát tartalmaznak.

Vogronics, akivel egy bejegyzésben pózol Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, rendszeresen uszító tartalmú posztokat tesz közzé a lap szerint. A Tűzfalcsoport kiemelt néhány jellemző részletet, amelyek jól megmutatják a hangnemet.

A „Tapsoljátok vissza állva, bazdmg” című bejegyzésben például így fogalmaz:

Juditka, gyere vissza! Te tudod megmenteni a bűnszervezetet. Benned minden megvan, ami ehhez kell. Hegedülve focizol, a hajadat dobálva menekülsz a gonosz provokátorok elől, sírva meséled el, hogyan rugdaltad a volt férjedet... Te kellesz, te vagy a felmentő sereg, ki más? B...ssza meg, és az a kurva jogállamisági fogalom sem lett még azóta se megmagyarázva, mióta te előálltál és értetlenkedve gúnyolódtál, hogy nem érted, mit akar tőletek Brüsszel.”

Egy másik, „Halálhörgés siralom” című posztban pedig így ír:

Nagyon úgy néz ki, hogy nemcsak a Tisza árad, de a sz...r is a nyakunkig ér, bár szerintem ezt rajtam kívül már elég sokan megszokhatták, mondhatni, be sem kell fogni az orrunkat, mert rezisztenssé váltunk a kormánypárt politikai végtermékeit illetően.”

A kormányfő nemzetközi kapcsolataira utalva a következőképpen fogalmaz:

Pedig nagyon sok guruló dollárt fizettek azért, hogy Júdást magánaudiencián fogadja a szőke megváltó, és ő büszkén döngethesse a mellkasát, hogy ő már Trump előtt is Trump volt. Meg persze a Készpénz Péter is. Ők ketten. Azt gondolta, hogy nála nagyobb g...ci nincs a földkerekségen, de tévedett. A parókás bohóc nála nagyobb játékos és nagyobb tétekkel játszik, ez csak egy kis piti zsebtolvaj hozzá képest, bármennyire is úgy adja elő magát, hogy ő egy megkerülhetetlen tényező. Nevetséges és szánalmas.”

A poszt végén a következő mondat olvasható:

A lényeg, hogy hullanak a gyengék, hullik a férgese.”

A Tűzfalcsoport szerint ezek az idézetek jól mutatják, hogy miközben a Tisza Párt vezetője „gyűlöletet” emleget a kormánypárti oldallal kapcsolatban, a saját köreiben a hívei viszont olyan hangnemet használnak, ami durván semmibe veszi a normális politikai vita kereteit.