Tuzson Bence: a Tisza Párt a bírók listázására készül

Tuzson Bence, igazságügyi miniszter a Facebookon közzétett videóban hívta fel a figyelmet arra, milyen veszélyes terveket fogalmazott meg a Tisza Párt az igazságszolgáltatással kapcsolatban. „Súlyos jogsértések, a bírói függetlenség lábbal tiprása, megbánási nyilatkozat, bírók listázása pártpolitikai alapon” – fogalmazott a miniszter.

Tuzson Bence figyelmeztetése

A lengyel modell másolása

Tuzson Bence szerint a Tisza Párt pontosan a lengyel Tusk-kormány által bevezetett, vitatott igazságügyi „reformot” másolná le. Lengyelországban a kormány politikai alapon kezdte meg a bírák megkülönböztetését, ami súlyos nemzetközi bírálatokat váltott ki.

Tarr Zoltán szavai leplezték le a tervet

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt egyik vezetője nyíltan beszélt erről. Tuzson szerint ebből világosan látszik: a párt célja a bírói függetlenség felszámolása, és az igazságszolgáltatás pártpolitikai alapon történő átszervezése.

Súlyos veszély a jogállamiságra

Pontosan erre a mintára szervezné át a magyar igazságszolgáltatást a Tisza Párt, ezt Tarr Zoltán el is mondta”

– hangsúlyozta Tuzson.

Szerinte mindez a jogállamiságra, a demokratikus intézményekre és az igazságszolgáltatás hitelességére is közvetlen veszélyt jelentene.