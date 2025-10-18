Hírlevél

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Tuzson Bence

Tuzson Bence: Aláírásgyűjtésbe kezdtünk a háborúval szemben

Nem hagyhatjuk, hogy mi magunk, vagy akár a gyerekeink áldozatai legyenek egy háborúnak! – tette közzé Tuzson Bence igazságügyi miniszter bejegyzését Facebook-oldalán.
Tuzson Bence

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a közösségi médiában osztotta meg legújabb videóját, melyben elhangzik: „Itt vagyunk most Dunakeszin, aláírásgyűjtésbe kezdtünk a háborúval szemben.”

Budapest, 2025. október 2. Tuzson Bence igazságügyi miniszter a felújított Budapesti Áldozatsegítő Központ újranyitási ünnepségén rendezett Fókuszban az áldozatsegítés című panelbeszélgetésen az Igazságügyi Minisztériumban 2025. október 2-án. MTI/Purger Tamás
Tuzson Bence (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád és Csömör komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi időszakban, ezt nem hagyhatjuk, hogy veszélybe kerüljön. De azt sem hagyhatjuk, hogy mi magunk vagy akár a gyerekeink áldozatai legyenek egy háborúnak. Ezért kezdtük ezt az aláírásgyűjtést, fontos, hogy a béke és a biztonság megmaradjon. Ez a fejlődésünk záloga. 

– mondja el Tuzson Bence a viedóban.

Az Origo korábban arról is beszámolt, Orbán Viktor a koppenhágai EU-csúcson jelentette be, hogy javasolni fogja a Fidesz elnökségének egy országos aláírásgyűjtés elindítását Brüsszel háborús stratégiája ellen. Orbán Viktor szerint minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból.

 

