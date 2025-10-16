Tuzson Bence: Történelmi találkozó készül Budapesten

Donald Trump bejelentette: Vlagyimir Putyinnal Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a háborúnak Oroszország és Ukrajna között. „Egy közösen meghatározott helyszínen, Budapesten fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a szégyenletes háborúnak” – fogalmazott Trump.
Történelmi találkozó készül Budapesten! – írta Tuzson Bence a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:
Donald Trump bejelentette: Vlagyimir Putyinnal Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a háborúnak Oroszország és Ukrajna között.
„Egy közösen meghatározott helyszínen, Budapesten fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a szégyenletes háborúnak.”
– fogalmazott Trump.
A világ békét akar. Budapesten erre is lehetőség nyílhat
– hangsúlyozta a magyar igazságügyi miniszter.
