Tuzson Bence: Történelmi találkozó készül Budapesten

Történelmi találkozó készül Budapesten! – írta Tuzson Bence a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette: Donald Trump bejelentette: Vlagyimir Putyinnal Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a háborúnak Oroszország és Ukrajna között. „Egy közösen meghatározott helyszínen, Budapesten fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a szégyenletes háborúnak.” – fogalmazott Trump. A világ békét akar. Budapesten erre is lehetőség nyílhat – hangsúlyozta a magyar igazságügyi miniszter.

