Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Tuzson Bence: Történelmi találkozó készül Budapesten

Donald Trump bejelentette: Vlagyimir Putyinnal Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a háborúnak Oroszország és Ukrajna között. „Egy közösen meghatározott helyszínen, Budapesten fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a szégyenletes háborúnak” – fogalmazott Trump.
Történelmi találkozó készül Budapesten! – írta Tuzson Bence a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette: 

Donald Trump bejelentette: Vlagyimir Putyinnal Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

„Egy közösen meghatározott helyszínen, Budapesten fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a szégyenletes háborúnak.”

– fogalmazott Trump. 

A világ békét akar. Budapesten erre is lehetőség nyílhat

– hangsúlyozta a magyar igazságügyi miniszter.

Orbán Viktor ezt üzente Putyinnak és Trumpnak

 

 

