Új logó, de régi baloldali recept a Tisza Pártnál: adóemelések, megszorítások és szabad kéz Brüsszelnek

Új logó, de régi baloldali recept: adóemelések, megszorítások és szabad kéz Brüsszelnek – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

Ez a nap nem a Tisza Párté. Magyar Péter gazdasági programja lelepleződött: már korábban kiderült, hogy brutális adóemelésre készülnek a lakossági és vállalati szektorban egyaránt. Ezt kiszivárgott belső dokumentumok bizonyították, és a saját gazdasági szakértőik ismerték el számos alkalommal.

A Tisza Párt alelnöke is bevallotta, hogy nem beszélhetnek a valós terveikről, mert akkor megbuknak. Tudjuk jól: „Előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.”

MAGYAR PÉTER ÉS TARR ZOLTÁN (FOTÓ: MTI)

Érezhették a Tisza Párton belül, hogy nagy a baj, és tűzoltásra van szükség, ezért elküldték a legújabb gazdasági szakértőjüket egy 444-interjúba. De nem úgy sült el a dolog, ahogy szerették volna. Kármán András ugyanis a szokásos kommunikációs panelek között megerősítette:

„költségvetési korrekciókra készülnek” (értsd: megszüntetnék a jelenlegi támogatási rendszereket, adóemelések következnének); „felszabadítanák az EU-s forrásokat” (értsd: már megkötötték a háttéralkukat Brüsszellel a magyar szuverenitásért cserébe).

Tőrőlmetszett balos program. Üres ígéretek mögé rejtett húsbavágó megszorítások. Magyar érdekérvényesítés helyett titkos alkuk Brüsszellel!

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, majd hozzátette:

Nincs más választásuk, hiszen fogott ember vezeti a pártot – márpedig ha Brüsszel azt mondja, hogy egész Európában megszorításokat kell bevezetni, hogy az így beszedett pénzeket Ukrajnába lehessen küldeni, akkor a Tisza Párt egyetlen dolgot tehet: kérdés nélkül végrehajtja a brüsszeli stratégiát.

A Tisza Párt gazdasági programja súlyos csapás a magyar családokra és vállalkozásokra nézve – éppen azokat sújtaná leginkább, akiknek a magyar gazdaság fejlődését köszönhetjük. Mi egy ezzel pont ellentétes irányú utat képviselünk: adócsökkentés a magyar családoknak és vállalkozásoknak, az egykulcsos adó megtartása, kedvezményes hitelek otthonteremtésre és a vállalkozások megerősítésére, a rezsicsökkentés fenntartása, a 13. havi nyugdíj megőrzése. Mindez veszélybe kerülne, ha a baloldali szakértők által összeállított és brüsszeli követelések alapján megírt Tisza-program valósulna meg. Magyarország fejlődését csak a magyar út biztosíthatja! – írta Orbán Balázs a bejegyzésében.