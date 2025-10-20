Hírlevél

Új mentőautókat vásárol az OMSZ – jelentette be Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be.
Országos Mentőszolgálatmentőautóegészségügyi államtitkáromszTakács Péter

Az új mentőautók vásárlása kapcsán Takács Péter közölte: a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.

 

Budapest, 2025. október 20. Az Országos Mentőszolgálat új mentőautói a Hősök terén tartott átadáson 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentőautót vásárol 9 milliárd forintért. MTI/Bodnár Boglárka
Új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat.
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Mint mondta, nemcsak a gépjárművek újak, hanem a bennük használt mentéstechnikai eszközök is a legkorszerűbbek. A mentés fejlődésével is lépést kell tartani, így az eszközök, az informatika és a mentésirányítás területén is igyekeznek a világ színvonalába kerülni. 

Elmondható, hogy a mentőszolgálat ide tartozik”

– tette hozzá.

Az államtitkár unikálisnak nevezte, hogy a mentést egy szervezet végzi Magyarországon, és erre az alapra építkezve egy világszínvonalú ellátást tudnak biztosítani. Mint fogalmazott, az ellátás homogén, a kiérkezési időkre optimalizálva helyezkednek el a mentőállomások, és az azonos felszereltségű gépkocsik garantálják mindenhol az egyforma ellátást.

Ha az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy a magyar mentőszolgálat nemcsak felveszi a versenyt a nyugat-európaiakkal, hanem sok szempontból meg is előzi azokat, akkor erre büszkének kell lenni” 

– hangoztatta.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért.

Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt akadozó beszerzési és ellátási láncok egy időre visszavetették az új autók gyártását és így a beszerzést is, most azonban ez „felpörög”, és ismét lesz gépkocsibeszerzés.

Mint fogalmazott: büszke a bajtársakra, a mentők közösségére és arra a szolgálatra, amely egységes elvek szerint, a legmodernebb flottával és protokollok alapján dolgozik.

Takács Péter új mentőautók
Takács Péter az OMSZ új mentőautóinak átadásán. MTI/Bodnár Boglárka

Ezzel párhuzamosan Takács Péter államtitkár egy Facebook-posztban azokra a vádakra is reagált, mely szerint a kormány

Budapestnek nem ad…”

Rámutatott, hogy ezzel szemben a valóság az, hogy az elmúlt években csaknem 250 milliárd forintból korszerűsítették budapesti kórházakat és rendelőintézeteket. Ennek megfelelően október 17-én az Egészséges Budapest Program keretében újabb, csaknem 1 milliárd forintos fejlesztést mutatott be Pásztélyi Zsolttal, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével és Kovács Balázs Norbert Angyalföld-Terézváros választókerületi elnökével.

A Vasútegészségügyi Rendelőintézetben 990 millió forint állami támogatásból, a következők valósulhattak meg:

  • egy felsőkategóriás digitális mammográfiás készüléket állítottunk üzembe,
  • új gasztroenterológiai rendelőket alakítottunk ki,
  • modern orvosi eszközöket szereztünk be,
  • megújultak a közösségi és személyzeti vizesblokkok.

Az államtitkár megjegyezte, hogy

Ez csak az első ütem volt, haladunk előre a fejlesztésekkel.”

 

Takács Péter Facebook

 

