Az új mentőautók vásárlása kapcsán Takács Péter közölte: a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.

Új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Mint mondta, nemcsak a gépjárművek újak, hanem a bennük használt mentéstechnikai eszközök is a legkorszerűbbek. A mentés fejlődésével is lépést kell tartani, így az eszközök, az informatika és a mentésirányítás területén is igyekeznek a világ színvonalába kerülni.

Elmondható, hogy a mentőszolgálat ide tartozik”

– tette hozzá.

Az államtitkár unikálisnak nevezte, hogy a mentést egy szervezet végzi Magyarországon, és erre az alapra építkezve egy világszínvonalú ellátást tudnak biztosítani. Mint fogalmazott, az ellátás homogén, a kiérkezési időkre optimalizálva helyezkednek el a mentőállomások, és az azonos felszereltségű gépkocsik garantálják mindenhol az egyforma ellátást.

Ha az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy a magyar mentőszolgálat nemcsak felveszi a versenyt a nyugat-európaiakkal, hanem sok szempontból meg is előzi azokat, akkor erre büszkének kell lenni”

– hangoztatta.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért.

Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt akadozó beszerzési és ellátási láncok egy időre visszavetették az új autók gyártását és így a beszerzést is, most azonban ez „felpörög”, és ismét lesz gépkocsibeszerzés.

Mint fogalmazott: büszke a bajtársakra, a mentők közösségére és arra a szolgálatra, amely egységes elvek szerint, a legmodernebb flottával és protokollok alapján dolgozik.

Takács Péter az OMSZ új mentőautóinak átadásán. MTI/Bodnár Boglárka

Ezzel párhuzamosan Takács Péter államtitkár egy Facebook-posztban azokra a vádakra is reagált, mely szerint a kormány

Budapestnek nem ad…”

Rámutatott, hogy ezzel szemben a valóság az, hogy az elmúlt években csaknem 250 milliárd forintból korszerűsítették budapesti kórházakat és rendelőintézeteket. Ennek megfelelően október 17-én az Egészséges Budapest Program keretében újabb, csaknem 1 milliárd forintos fejlesztést mutatott be Pásztélyi Zsolttal, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével és Kovács Balázs Norbert Angyalföld-Terézváros választókerületi elnökével.