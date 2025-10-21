Újabb külföldi hálózat bukkant fel Magyar Péterék mögött

A Tűzfalcsoport oknyomozó portál tárta a szélesebb nyilvánosság elé, hogy mi történt azon a sátoraljaújhelyi lakossági fórumon, ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke 2025 februárjában beszélt arról, hogyan készül a pártvezetés a 2026-os kampányra – idézi fel az Ellenpont legújabb cikkében, kiemelve, hogy ebben a beszélgetésben Tarr több botrányos kijelentést is tett:

beszélt iskola- és kórházbezárásokról, vasúti szárnyvonalak leállításáról és arról is, hogy a Tisza a Tusk-kormány igazságügyi reformját tekinti példának, az azt előkészítő szervezetekkel pedig már akkor is szoros együttműködésben álltak.

Magyar Péter alelnöke egyben elismerte, hogy hogy a Tisza Párt a lengyel igazságügyi reformot kívánja követni. Tarr kijelentette: „Lengyelországban, ami a Tusk-kormány újbóli színrelépését eredményezte, alapvetően az igazságszolgáltatás reformjából indult, vagy arra épült. Volt egy tizenegy fős jogásztársaság, akik előkészítették, nagyon komoly, több hónapos, másfél éves munkával azt a reformot, és ahhoz kapcsolódóan nagyon sok mindent, amivel az a változás, ami Lengyelországban megtörtént, megtörténhetett. Ez sem titok, ezzel a csoporttal mi intenzív kapcsolatban vagyunk. (…)”

Megvan a kapcsolatunk a lengyel emberekkel, közösségekkel, akik motorjaik voltak a lengyelországi változásoknak, és most is jelen vannak mindabban, ami ott történik”

– fogalmazott Tarr Zoltán egy fórumon.

Megjegyezték, a lengyel igazságügyi reform lényege, hogy a választási győzelmet követően a Tusk-kormányzat tulajdonképpen maga alá gyűrte az alkotmánybíróságot, annak döntéseit figyelmen kívül hagyta, majd később a bírák kinevezését parlamenti hatáskörbe vonva saját embereivel töltötte fel. Eközben az eljárási szabályok gyors átírásával őrizetbe vettek két olyan ellenzéki képviselőt, akik korábban elnöki kegyelemeben részesültek.

A Tusk-kormány túlkapásainak eredményeképpen paradox módon az Európai Unió feloldotta azokat az uniós forrásokat, amelyeket a PiS-kormány regnálása alatt visszatartott a 7. cikkely szerinti eljárás miatt.

Hasonló program már a Tisza Párt környékén is körvonalazódik, a bíróságok átszervezésére már Magyar Péter is tett utalást.

A Stefan Batory Alapítvány írta Tuskék programjának markáns részét

A videóban Tarr Zoltán tulajdonképpen arról beszélt, a lengyel igazságügyi reformot egy 11 fős jogászcsapat hozta létre, de a valóságban ennél is nagyobb projektről van szó. A Tarr által meg nem nevezett szervezet, amely összeállítója volt a reformcsognak a Stefan Batory Alapítvány, amely saját oldalán számol be arról, hogy egy 17 fős jogtudósokból álló csapat dolgozta ki a tervezetet, a munka pedig mintegy három évig tartott.

Mindez azt jelenti, hogy a szervezet 2020 óta aktívan készült Donald Tusk 2023-as hatalomátvételére. Az igazságügyi reform ötlete nem is Donald Tusk kabinetjének tagjaihoz kötődik, hanem a Stefan Batory Alapítvány egyik konferenciáján született meg. Vagyis a Stefan Batory Alapítvány írta Tuskék programjának egyik markáns elemét, évekkel a kormányváltás előtt.

A weboldaluk szerint az alapítvány a nyílt társadalmat támogató NGO-k hálózatának tagja, lengyelországi partnerük a Transparency International Lengyelország, nemzetközi partnerük pedig Soros György alapítványa, az Open Society. Ennek a hálózatnak a tagjai pedig a javaslat összeállításában is részt vettek.