Újabb külföldi hálózat bukkant fel Magyar Péterék mögött

A Tűzfalcsoport oknyomozó portál tárta a szélesebb nyilvánosság elé, hogy mi történt azon a sátoraljaújhelyi lakossági fórumon, ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke 2025 februárjában beszélt arról, hogyan készül a pártvezetés a 2026-os kampányra – idézi fel az Ellenpont legújabb cikkében, kiemelve, hogy ebben a beszélgetésben Tarr több botrányos kijelentést is tett:
beszélt iskola- és kórházbezárásokról, vasúti szárnyvonalak leállításáról és arról is, hogy a Tisza a Tusk-kormány igazságügyi reformját tekinti példának, az azt előkészítő szervezetekkel pedig már akkor is szoros együttműködésben álltak.
Magyar Péter alelnöke egyben elismerte, hogy hogy a Tisza Párt a lengyel igazságügyi reformot kívánja követni. Tarr kijelentette: „Lengyelországban, ami a Tusk-kormány újbóli színrelépését eredményezte, alapvetően az igazságszolgáltatás reformjából indult, vagy arra épült. Volt egy tizenegy fős jogásztársaság, akik előkészítették, nagyon komoly, több hónapos, másfél éves munkával azt a reformot, és ahhoz kapcsolódóan nagyon sok mindent, amivel az a változás, ami Lengyelországban megtörtént, megtörténhetett. Ez sem titok, ezzel a csoporttal mi intenzív kapcsolatban vagyunk. (…)”
Megvan a kapcsolatunk a lengyel emberekkel, közösségekkel, akik motorjaik voltak a lengyelországi változásoknak, és most is jelen vannak mindabban, ami ott történik”
– fogalmazott Tarr Zoltán egy fórumon.
Megjegyezték, a lengyel igazságügyi reform lényege, hogy a választási győzelmet követően a Tusk-kormányzat tulajdonképpen maga alá gyűrte az alkotmánybíróságot, annak döntéseit figyelmen kívül hagyta, majd később a bírák kinevezését parlamenti hatáskörbe vonva saját embereivel töltötte fel. Eközben az eljárási szabályok gyors átírásával őrizetbe vettek két olyan ellenzéki képviselőt, akik korábban elnöki kegyelemeben részesültek.
A Tusk-kormány túlkapásainak eredményeképpen paradox módon az Európai Unió feloldotta azokat az uniós forrásokat, amelyeket a PiS-kormány regnálása alatt visszatartott a 7. cikkely szerinti eljárás miatt.
Hasonló program már a Tisza Párt környékén is körvonalazódik, a bíróságok átszervezésére már Magyar Péter is tett utalást.
A Stefan Batory Alapítvány írta Tuskék programjának markáns részét
A videóban Tarr Zoltán tulajdonképpen arról beszélt, a lengyel igazságügyi reformot egy 11 fős jogászcsapat hozta létre, de a valóságban ennél is nagyobb projektről van szó. A Tarr által meg nem nevezett szervezet, amely összeállítója volt a reformcsognak a Stefan Batory Alapítvány, amely saját oldalán számol be arról, hogy egy 17 fős jogtudósokból álló csapat dolgozta ki a tervezetet, a munka pedig mintegy három évig tartott.
Mindez azt jelenti, hogy a szervezet 2020 óta aktívan készült Donald Tusk 2023-as hatalomátvételére. Az igazságügyi reform ötlete nem is Donald Tusk kabinetjének tagjaihoz kötődik, hanem a Stefan Batory Alapítvány egyik konferenciáján született meg. Vagyis a Stefan Batory Alapítvány írta Tuskék programjának egyik markáns elemét, évekkel a kormányváltás előtt.
A weboldaluk szerint az alapítvány a nyílt társadalmat támogató NGO-k hálózatának tagja, lengyelországi partnerük a Transparency International Lengyelország, nemzetközi partnerük pedig Soros György alapítványa, az Open Society. Ennek a hálózatnak a tagjai pedig a javaslat összeállításában is részt vettek.
A Stefan Batory a javaslatról szóló összefoglalójában arról ír, hogy a 17 fős jogászcsapat mellett NGO-k egész sora vett részt a lengyel igazságügyi reform megalkotásában.
Ezek közül legalább kettő biztosan tagja annak a hálózatnak, amely felbukkant a magyarországi ellenzék 2022-es kampányának finanszírozása mögött is.
Akkor összesen mintegy 3 milliárd forintnak megfelelő dollárral támogatta az egyesült ellenzék kampányát az Action for Democracy nevezetű amerikai kampánydonor szervezet, amelynek vezetője Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi tanácsadója. Az Action for Democracy a 2022-es magyar választási fiaskót követően aztán Lengyelországban aktivizálta magát.
Az Ellenpont által lementett beszámolókból kiderül, hogy az Action for Democracy által 2023-ban Lengyelországban támogatott szervezetek közül kettő is részt vett az igazságügyi reformcsomag összeállításában:
az Akcja Demokracja 50 ezer dollárt, azaz 16 millió 650 ezer forintot, a Komitet Obrony Demokracji 82 ezer dollárt, azaz 27 millió 306 ezer forintot kapott az Action for Democracytól.
Ugyanebben az évben az Action for Democracy a Soros-féle Open Societyt is támogatta.
Tarr tehát azzal büszkélkedett 2025 februárjában, hogy tulajdonképpen közvetlenül a Soros-hálózattal ápol közeli viszonyt a Tisza Párt.
A guruló dollárok most a Tiszához vándorolnak
A cikkben arra is rávilágítanak, hogy a Tisza Párt és az Action for Democracy kapcsolata nem egészen újkeletű: összefonódás lehet az ellenzéki kampányt 2022-ben finanszírozó Action for Democracy és a Tisza Párt között. Ennek alapja az volt, hogy az Action for Democracy 2023-ban 1 300 000 dollárral, vagyis közel 500 millió forinttal támogatta az Estratos Digitalt.
Mindez azért érdekes, mert tavaly áprilisban kiderült, hogy a Korányiék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában.
2022-ben a DatAdat is részt vett a Márki-Zay Péter kampányába Amerikából érkező pénzek felhasználásában, sőt, az egyik legfőbb pénzelosztó központ volt. A társaság akkor Dessewffy Tibornak, Gyurcsány Ferenc korábbi tanácsadójának, Bajnai Gordon volt miniszterelnöknek, Szigetvári Viktor korábbi államtitkárnak és Ficsor Ádám korábbi titokminiszternek az érdekeltségébe tartozott. Mint az utólag a Nemzeti Információs Központ jelentéséből16 kiderült, a most is bőkezűen adakozó Action for Democracy küldte a források döntő többségét Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül Dessewffyéknek, amit aztán a baloldali kampányban hasznosítottak.
A lengyel kampány sikeres elemeivel kiegészülve ezúttal ismét külföldről érkezhet tehát a pénzügyi háttér az ellenzék aktuális vezető ereje mögé. A Tarr által elárult lengyel kapcsolaton kívül ugyanis az amerikai támogatók is megmozdultak Magyar Péterék körül. Nemrég az Ellenpont számolt be17 arról, hogy az amerikai baloldal egyik legfontosabb pénzcsatornáját állítják a Tisza Párt szolgálatába.
Jámbor András a SZIV-én viseli Magyar Péter győzelmét
A továbbra is ismeretlen tiszás jelölt javára már korábban visszalépő Jámbor András szeptember 25-én váratlanul bejelentette: online kampánytámogató mozgalmat indít, amellyel a Tisza Párt választási esélyeit szeretné növelni. A Szövetség az Igazságos Változásért" (SZIV) nevű platform bemutatásában Jámbor világosan kijelentette, hogy együtt fognak dolgozni a Tiszával, hogy „megnyerje a 2026-os választásokat!” Az ügy érdekessége, hogy a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret.
Az Ellenpont megjegyzi, innentől nem nehéz felállítani azt a nemzetközi baloldali hálózatot, amely a Tisza Párt nevű projektet indítja a 2026-os országgyűlési választásokon.
– A Tisza elődszervezetének számító Talpra Magyarok Mozgalom mögött felbukkan az Action for Democracy által támogatott Estratos, majd Tarr Zoltán egy fórumon arról beszél, hogy szoros kapcsolatot ápolnak a lengyel igazságügyi reformot kidolgozó csapattal. Ezekről a szervezetekről aztán szintén kiderül, hogy vállaltan az Action for Democracy és a Soros-féle Open Society hálózatába tartoznak. Végül Jámbor András, aki mandátumot nyert az Action for Democracy által pénzelt 2022-es ellenzéki kampánynak köszönhetően, most éppen az amerikai kampánydonor szervezet által használt felület segítségével igyekszik forrásokat csatornázni az ellenzéki jelölt, Magyar Péter kampányába. Vélhetően erre a hálózatra utalhatott Magyar Péter, amikor Soros-ügynököknek nevezte EP-képviselőit – összegezte az Ellenpont.