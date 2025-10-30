Újabb tiszás politikus szólta el magát – mutatjuk, mit mondott

Porcher Áron, a Tisza Párt fővárosi képviselője megdöbbentő kijelentéseket is tett, amiből kiderül, mit tervez valójában Magyar Péter – mutatott rá legújabb elemzésében a Tűzfalcsoport.

Porcher Áron, a Tisza Párt gazdasági szakpolitikusa (Fotó: Kovács Krisztián)

Szavaiból az is kiderült, hogy a Tisza Párt a négyéves kormányzati cikluson belül két részciklust tervez, továbbá, hogy nincs garancia arra, hogy a kormányzás kezdetén automatikusan jönnének a beígért brüsszeli pénzek, ám ez őket egy cseppet sem zavarja.

„Vannak olyan lépések, amiket nem lehet egy ciklus alatt megcsinálni. Minél többet kutatjuk, két ciklus alatt egyébként nagyon sok minden (lehet), bármennyire mély lyukba is viszi az országot.”

– hangoztatta Porcher Áron.

Arról, hogy ehhez milyen szintű káosz és inkompetencia uralkodik a pártban, Porcher alábbi szavai tesznek tanúbizonyságot:

Hogyha láttunk egy problémát, akkor egymásra néztünk öten, hogy jó, ezt ki fogja megoldani, és jó, te, okés. És nem volt szakértelem, csak mindenki érezte azt, hogy van egy probléma, meg kell oldani.”

A Tűzfalcsoport szerint tehát a fentiek alapján a Tisza Pártnál politikai szemfényvesztés és hazárdjáték zajlik.

Nem mellékesen Porcher Áron is kapcsolódott a Tisza korábbi, titkolózó narratívájához, amikor kijelentette:

Remélem, elnézitek nekem, hogyha az ilyen stratégiai dolgokat magunknak tartjuk, vagy titokban tartjuk.”

