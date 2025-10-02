Orbán Balázs: Túl nagy áldozatot követelne a magyar emberektől Ukrajna EU-csatlakozása

Karácsony Gergely főpolgármester nem lát semmilyen ellenérvet azzal kapcsolatban, hogy Magyarország támogassa Ukrajna csatlakozását. A főpolgármester szerint Ukrajna uniós csatlakozása elsőrangú nemzeti érdekünk. Mi viszont sok ellenérvet tudunk felhozni – írta a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön a közösségi oldalán.
Ukrajna felvétele példátlan költségekkel járna: az uniós költségvetés 2500 milliárd eurós terhet viselne öt év alatt. Ezen terhek miatt Magyarország számára olyan hozzájárulási kötelezettség keletkezne, amely az éves költségvetés több mint 68 százalékát felemésztené. Ez elfogadhatatlan áldozat lenne a magyar emberektől, állapítja meg Orbán Balázs.
– sorolta Orbán Balázs.
Brüsszel a magyar emberek feje fölött akar dönteni Ukrajna csatlakozásáról, azonban ebben csak a magyar embereknek van joguk dönteni. Azt is hozzátette, a Voks 2025 szavazáson egyértelmű döntés született:
több mint kétmillió ember mondta el a véleményét, és a résztvevők 95 százaléka elutasította az ukrán csatlakozást.
„Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel megkerülje a magyar emberek döntését!” – tette hozzá.