Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Ukrajna

Orbán Balázs: Túl nagy áldozatot követelne a magyar emberektől Ukrajna EU-csatlakozása

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a magyar emberek véleménye nem egyezik Karácsonyéval – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely nem eléggé tájékozott – mutatjuk az ellenérveket.
UkrajnaKarácsony GergelyEU-csatlakozásOrbán BalázsMagyarország

Karácsony Gergely főpolgármester nem lát semmilyen ellenérvet azzal kapcsolatban, hogy Magyarország támogassa Ukrajna csatlakozását. A főpolgármester szerint Ukrajna uniós csatlakozása elsőrangú nemzeti érdekünk. Mi viszont sok ellenérvet tudunk felhozni – írta a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön a közösségi oldalán.

Karácsony Gergely nem lát ellenérvet Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban

Az ellenérvek, hogy Karácsony Gergely is tudjon róluk

Ukrajna felvétele példátlan költségekkel járna: az uniós költségvetés 2500 milliárd eurós terhet viselne öt év alatt. Ezen terhek miatt Magyarország számára olyan hozzájárulási kötelezettség keletkezne, amely az éves költségvetés több mint 68 százalékát felemésztené. Ez elfogadhatatlan áldozat lenne a magyar emberektől, állapítja meg Orbán Balázs.

  • Ukrajna háborúban áll, és az EU-tagsága Magyarországot is beleránthatná a konfliktusba. A kölcsönös védelmi záradék aktiválása beláthatatlan következményekkel járna, növelve a háborús részvétel kockázatát.
  • Az ukrán csatlakozás költségei miatt Brüsszel adóemelést és nyugdíjcsökkentést kényszerítene ránk, valamint a rezsicsökkentésnek is véget vetne. Pontosan ezt a szándékot látjuk a politikai ellenfeleink által tervezett Tisza-adóban is.
  • Ukrajna 41 millió hektárnyi mezőgazdasági területe az EU-ba lépve óriási versenyhátrányt okozna a magyar gazdáknak. A Közös Agrárpolitika támogatásai átcsoportosulnának, Magyarország pedig évi több száz milliárdos veszteséget szenvedne el, miközben a gazdák jövedelme összeomlana.
  • Ukrajnából alacsonyabb minőségű, ellenőrizetlen és a magyar és európai szabályozásnál lazább standardok szerint termelt élelmiszerek árasztanák el a piacot. Ez súlyos kockázatot jelentene a magyar fogyasztók egészségére és az élelmiszerlánc biztonságára

– sorolta Orbán Balázs.

Európa az észérvek ellenére is erőlteti az ukrán csatlakozást

Brüsszel a magyar emberek feje fölött akar dönteni Ukrajna csatlakozásáról, azonban ebben csak a magyar embereknek van joguk dönteni. Azt is hozzátette, a Voks 2025 szavazáson egyértelmű döntés született:

több mint kétmillió ember mondta el a véleményét, és a résztvevők 95 százaléka elutasította az ukrán csatlakozást.

„Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel megkerülje a magyar emberek döntését!” – tette hozzá.

 

