Orbán Balázs: Túl nagy áldozatot követelne a magyar emberektől Ukrajna EU-csatlakozása

Karácsony Gergely főpolgármester nem lát semmilyen ellenérvet azzal kapcsolatban, hogy Magyarország támogassa Ukrajna csatlakozását. A főpolgármester szerint Ukrajna uniós csatlakozása elsőrangú nemzeti érdekünk. Mi viszont sok ellenérvet tudunk felhozni – írta a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön a közösségi oldalán.

Karácsony Gergely nem lát ellenérvet Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban (Kép forrása: Facebook/Orbán Balázs)

Az ellenérvek, hogy Karácsony Gergely is tudjon róluk

Ukrajna felvétele példátlan költségekkel járna: az uniós költségvetés 2500 milliárd eurós terhet viselne öt év alatt. Ezen terhek miatt Magyarország számára olyan hozzájárulási kötelezettség keletkezne, amely az éves költségvetés több mint 68 százalékát felemésztené. Ez elfogadhatatlan áldozat lenne a magyar emberektől, állapítja meg Orbán Balázs.