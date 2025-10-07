Hírlevél

Rendkívüli

Üzentek az oroszok: ha az ukránok ezt megteszik, jön az atombomba

Ukrajna

Ukrajna zsarolással menne az unióba, Zelenszkijt gyorsan lenyugtatták

Orbán Balázs szerint Magyarország szuverenitását meg kell védeni az újabb ukrán provokációval szemben. Az ukrán elnök ugyanis Orbán Viktort tette felelőssé Ukrajna uniós csatlakozásának késlekedéséért, amire a magyar kormányfő kemény hangú üzenetben válaszolt.
UkrajnaOrbán ViktorVolodimir ZelenszkijMagyarországEurópai Unió

Kedves Ellenzék! És ez is rendben van? Vagy ezt hogy lehet megmagyarázni? Szerintünk sehogy. Magyarország szuverenitását meg kell védeni – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón Fotó: Genya Savilov / AFP ukrajna
Ukrajna zsarolással próbálkozik belépni az unióba Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszkij azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy késlelteti Ukrajna Uniós csatlakozását.

 

Ukrajna bezsarolná magát az unióba

Orbán Viktor miniszterelnök korábban az X-en közzétett bejegyzésében küldött kemény üzenetet az ukrán elnöknek, íme:

„Kiderült, hogy Zelenszkij elnök azt akarja eldönteni, hogy mi a legjobb a magyaroknak. Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nincs erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását. Soha egyetlen ország sem zsarolta magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag. A magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson. Ha ezt meg akarod változtatni, akkor a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátságok szerzésének”

– hangsúlyozta a magyar kormányfő a Volodimir Zelenszkijnek írt bejegyzésében.

 

 

