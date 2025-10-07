Ukrajna zsarolással menne az unióba, Zelenszkijt gyorsan lenyugtatták

Kedves Ellenzék! És ez is rendben van? Vagy ezt hogy lehet megmagyarázni? Szerintünk sehogy. Magyarország szuverenitását meg kell védeni – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ukrajna zsarolással próbálkozik belépni az unióba Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszkij azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy késlelteti Ukrajna Uniós csatlakozását.

Ukrajna bezsarolná magát az unióba

Orbán Viktor miniszterelnök korábban az X-en közzétett bejegyzésében küldött kemény üzenetet az ukrán elnöknek, íme:

„Kiderült, hogy Zelenszkij elnök azt akarja eldönteni, hogy mi a legjobb a magyaroknak. Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nincs erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását. Soha egyetlen ország sem zsarolta magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag. A magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson. Ha ezt meg akarod változtatni, akkor a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátságok szerzésének”

– hangsúlyozta a magyar kormányfő a Volodimir Zelenszkijnek írt bejegyzésében.