Ezzel a gengszter kinézetű ukrán alakkal fejlesztette Magyar Péter a Tisza botrányapplikációját

A Ripost beszámolója szerint a Tisza-applikációt az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, Oleh Osztroverkh fejlesztette, aki egyben a Defence Robotics UA nevű szervezet felügyelőbizottsági tagja is. Ez az NGO szoros együttműködésben dolgozik a Da Vinci Wolves nevű ukrán harci alakulattal, amely az orosz–ukrán háború egyik legismertebb zászlóaljaként (mára már ezredként) működik.

Oleg Osztroverhet, az ukrán PettersonApps vezérigazgatóját kérte fel Magyar Péter az applikáció fejlesztésére (Kép forrása: Ripost)

Ez még nem minden:

a Defence Robotics UA ráadásul robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogat az ukrán hadseregben.

Feladatai közé tartozik a katonai egységek és fejlesztők összekapcsolása, a tesztelés és az autonóm földi járművek hadrendbe állítása.