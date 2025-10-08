Hírlevél

Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Tisza Párt

Ezzel a gengszter kinézetű ukrán alakkal fejlesztette Magyar Péter a Tisza botrányapplikációját

A Tisza Világ applikáció fejlesztője egy olyan ukrán férfi, aki katonai robotikai projektekben is aktívan részt vesz – mutatta be a Ripost. Az ukrán kapcsolat komoly adatbiztonsági kérdéseket vet fel Magyar Péter pártjának működésével kapcsolatban.
Tisza Pártukrán titkosszolgálatukrán hadseregapplikációfejlesztés

A Ripost beszámolója szerint a Tisza-applikációt az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, Oleh Osztroverkh fejlesztette, aki egyben a Defence Robotics UA nevű szervezet felügyelőbizottsági tagja is. Ez az NGO szoros együttműködésben dolgozik a Da Vinci Wolves nevű ukrán harci alakulattal, amely az orosz–ukrán háború egyik legismertebb zászlóaljaként (mára már ezredként) működik. 

Magyar Péter
Oleg Osztroverhet, az ukrán PettersonApps vezérigazgatóját kérte fel Magyar Péter az applikáció fejlesztésére (Kép forrása: Ripost)

Ez még nem minden: 

a Defence Robotics UA ráadásul robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogat az ukrán hadseregben. 

Feladatai közé tartozik a katonai egységek és fejlesztők összekapcsolása, a tesztelés és az autonóm földi járművek hadrendbe állítása. 

Terheléses támadás érhette a szervert, amiről 20 ezer Tisza-követő adatai kiszivárogtak

Súlyos adatbiztonsági kérdések merülnek fel

A Tisza adatszivárgási botránya ezzel különösen sötét színezetet kapott. Ugyanis mindez azt jelenti, hogy a Tisza-applikáció létrehozásában közreműködő vezető olyan projektekhez köthető, amelyek közvetlenül a háborús műveletek támogatását szolgálják. 

Magyar Péter tehát egy olyan fejlesztővel dolgozott, aki katonai robotikai projektekben érintett. 

Felvetődik a kérdés: hogyan választhatott a Tisza Párt egy ilyen hátterű céget, és milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz, technológiákhoz juthatott hozzá az ukrán partner? A tény, hogy katonai fejlesztésekhez kötődő szereplő vett részt egy magyar politikai applikáció létrehozásában, komoly biztonsági és etikai aggályokat vet fel.  

 

