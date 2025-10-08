Ezzel a gengszter kinézetű ukrán alakkal fejlesztette Magyar Péter a Tisza botrányapplikációját

A Ripost beszámolója szerint a Tisza-applikációt az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, Oleh Osztroverkh fejlesztette, aki egyben a Defence Robotics UA nevű szervezet felügyelőbizottsági tagja is. Ez az NGO szoros együttműködésben dolgozik a Da Vinci Wolves nevű ukrán harci alakulattal, amely az orosz–ukrán háború egyik legismertebb zászlóaljaként (mára már ezredként) működik.
Ez még nem minden:
a Defence Robotics UA ráadásul robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogat az ukrán hadseregben.
Feladatai közé tartozik a katonai egységek és fejlesztők összekapcsolása, a tesztelés és az autonóm földi járművek hadrendbe állítása.
A Tisza adatszivárgási botránya ezzel különösen sötét színezetet kapott. Ugyanis mindez azt jelenti, hogy a Tisza-applikáció létrehozásában közreműködő vezető olyan projektekhez köthető, amelyek közvetlenül a háborús műveletek támogatását szolgálják.
Magyar Péter tehát egy olyan fejlesztővel dolgozott, aki katonai robotikai projektekben érintett.
Felvetődik a kérdés: hogyan választhatott a Tisza Párt egy ilyen hátterű céget, és milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz, technológiákhoz juthatott hozzá az ukrán partner? A tény, hogy katonai fejlesztésekhez kötődő szereplő vett részt egy magyar politikai applikáció létrehozásában, komoly biztonsági és etikai aggályokat vet fel.