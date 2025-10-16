Nagy István: Hazánk fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekkel szembeni behozatali tilalmat

A miniszter Anna Brylka a lengyel Konfederacja EP-képviselőjét idézve közölte, a megállapodás súlyos következményekkel járhat az Ukrajnával határos országokra nézve.

A lengyel politikus ugyanis azt mondta, Ukrajna nagy tárgyalási sikere és ennek következtében az ukrán áruk özöne várható Európába. Minderre Nagy István úgy reagált, a megállapodást november végén fogadhatják el,.

Ez a lépés az ukrán áruk újabb özönét hozza majd Európába. Az ukrán cukor behozatali kvótáját 20 ezerről 100 ezer tonnára, tehát az ötszörösére emelnék

– mondta a miniszter, aki úgy folytatta, Brylka szerint ez a megállapodás ukrán szemmel nézve nagy diplomáciai siker, de Lengyelország és a környező országok számára gazdasági fenyegetést jelent. Így Lengyelország mellett Szlovákiának és természetesen Magyarországnak is.

A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2023-as gabonaválság is megmutatta, amikor a lengyel gazdák tömegesen tiltakoztak az ukrán import ellen, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek a határ menti gazdák, ha az uniós piacot elárasztják az olcsó ukrán termékeket.

Hangsúlyozta, Magyarország véleménye továbbra is világos.

Minden eszközzel megvédjük a gazdák megélhetését és piacaikat. Ezért továbbra is fenntartjuk az ukrán mezőgazdasági termékekkel szembeni behozatali tilalmat

– szögezte le Nagy István, hozzátéve, számunkra mindig ugyanis, a magyar gazdák érdeke az első.