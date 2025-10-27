Ukrán nácikkal áll kapcsolatban az ukrán cég, amely a Tisza Párt applikációját fejlesztette

A Tisza Párt applikációjának adatszivárgási botránya még október elején robbant ki, amikor kiderült, hogy 18 ezer felhasználó személyes adatai kerültek ismeretlenek kezébe, amelyeket aztán rövid időre nyilvánosan elérhető módon közzétettek az interneten. A listában megjelenő személyek közül többen magukra ismertek, mikor a nyilvános listák alapján újságírók keresték meg az érintetteket, igazolandó az adatok eredetiségét.

Az adatszivárgás után kiderült, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette az applikációt, a cég igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának. Saját bemutatkozása szerint a Defense Robotics UA – egy non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe: összehozzák a fejlesztőket, gyártókat és harcoló egységeket annak érdekében, hogy biztosítsák az életmentő technológiák gyors bevezetését.

Emellett feladataik közé tartozik a védelmi robotikai projektek pénzügyi támogatása és együttműködés a gyártókkal, nemzetközi partnerekkel és kutatóintézetekkel. Továbbá elősegítik a jogi és szabályozási keretek módosítását a technológiák ukrajnai gyorsított bevezetése érdekében.

Az Ellenpont cikke szerint az Alapítvány érdekessége, hogy saját bevallása szerint szoros partnerséget ápol a „Da Vinci Farkasai” zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében.

Filimonov neonáciként híresült el Ukrajnában (Forrás: Ellenpont)

A keményvonalas nácik: Da Vinci Farkasai

A Jobb Szektor nevű soviniszta szervezetet 2014 júliusában hozták létre DUK 5. önálló zászlóalja bázisán. 2014. december 3-án Dmitro Kocjubailo, becenevén Da Vinci vette át a parancsnokságát.

A 2022-es orosz-ukrán háború kitörését követően a Da Vinci Farkasai csoport az ukrán fegyveres erők zászlóaljává alakult.

A szervezet részt vett az Avgyijevka melletti, valamint a Zaporizzsjai területen, Herszon, Mikolajiv, Donyeck és Luhanszk megyékben zajló harcokban is. 2022 szeptemberében részesei voltak a harkivi ellentámadásnak, amikor felszabadították a megye jelentős részét. 2022 októberében gépesített zászlóaljjá alakultak. 2023. július 1-től az egységet az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Erőinek első önálló rohamzászlóaljává szervezték át. A zászlóalj ezután részt vett a kupjanszki harcokban.

Kocjubailo halála után 2024. február 6-án Szerhij Filimonovot, becenevén Filja-t nevezték ki a zászlóalj új parancsnokává, aki a közismerten náci hagyományokat ápoló egységen belül is keményvonalas figurának nevezhető.”

Az egység új vezetője ugyanis közismert náci szimpatizáns, aki nem rejti véka alá alkötelezettségét. Sőt, kifejezetten "büszkén" pózol horogkeresztekkel. Mindez azonban nem akadályozta meg Filimonovot abban, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az ukrán vezérkarral. Ahogy azt egy felvétel is bizonyítja, a Da Vinci Farkasainak vezetője kifejezetten jó viszonyt ápol az ukrán titkosszolgálat, az SZBU vezetőjével, Vaszil Maljukkal.