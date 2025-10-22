Újabb gyanús ukrán figura tűnt fel Magyar Péter mellett

Magyar Pétert legutóbbi ukrajnai látogatásán nemcsak Ceber Roland Ivanovics, egy korábban ukrán ügynökként emlegetett férfi kísérte, hanem Skirják Krisztián is, aki a portál szerint „a kijevi propaganda magyar hangja” – írja az Ellenpont.

Az Ukrán propagandista magyar hangja Skirják Krisztián és Magyar Péter Bucsában Forrás: Ellenpont

Skirják az Ukrajnai Magyarok nevű Facebook-csoport egyik arca, amelyet az Ellenpont úgy jellemez, mint „látszólag magyar, valójában kijevi célokat szolgáló” kezdeményezést. A portál szerint Skirják rendszeresen készít magyar nyelvű videókat, amelyekben az ukrán álláspontot népszerűsíti, és a magyar kormány háborúval kapcsolatos politikáját bírálja.

A cikk felidézi, hogy Skirják részt vett a Re:Open Ukraine nevű rendezvényen, amelyet a Dmitro Tuzsanszkij vezette Institute for Central European Strategy szervezett. Az Ellenpont szerint ez a szervezet „Soros György alapítványának hátszelével működik”, és rendszeres kapcsolatban áll a Renaissance Alapítvánnyal.

A portál azt is megemlíti, hogy Skirják gyakran szerepel együtt Rácz Andrással, Oroszország-szakértővel, aki az Ellenpont szerint „relativizálta az ukrán visszaéléseket”. A két férfi közös videókat is közzétett az Ukrajnai Magyarok oldalán, és együtt vettek részt egy ungvári fórumon, ahol több ukrán civil szervezet is képviseltette magát.

Skirják Krisztián és Rácz András

Forrás: Ellenpont

Az Ellenpont szerint mindez azt mutatja, hogy Magyar Péter környezetében „egyre több olyan személy tűnik fel, aki kapcsolatban áll a kijevi propagandagépezettel”. A portál úgy látja, hogy ezek az emberek „a magyar választók befolyásolásán dolgoznak ukrán érdekek mentén”.