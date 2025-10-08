Ukránul is kaphatsz ukázt, ha belépnél egy Tisza-szigetbe – Kocsis Máté döbbenetes videója

Kocsis Máté a legújabb Facebook-videójában egy félig vicces, félig figyelemfelkeltő tartalmat osztott meg, amely a Tisza Sziget applikációt mutatja be. A videóban látható, hogyan kell használni az alkalmazást, de a poén kedvéért ukrán kommentárral egészítették ki.

Kocsis Máté figyelmeztetett, hogy a Tisza Világ applikációval személyes adatok kerülhettek az ukránokhoz

Fotó: YouTube

A videó a napokban kiszivárgott Tisza Világ applikáció adatbotrányára reagál: a felhasználói adatok egy része potenciálisan ukrán kezekbe kerülhetett. Kocsis Máté így humorosan mutatja be, hogy az alkalmazás használata során akár „ukrán ukázokat” is kaphatnak a felhasználók.