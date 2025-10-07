Az ukránok úgy behálózták a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék ki se látszanak

Újabb hét, újabb botrány a Tisza Párt körül. Hétfő reggel az Index számolt be róla, hogy a párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazásából majdnem húszezer felhasználó adatai kerültek ki az internetre. A kiszivárgott lista valódiságát több érintett is megerősítette. A történet azonban nem csak adatbiztonsági incidens. Az ügy egy újabb láncszem abban az egyre hosszabb láncolatban, amely a Tisza Párt és az ukrán érdekek közötti összefonódásra épül.

Magyar Péter, a Tisza Párt, a fejlesztőcég és az érintett személyek mind hallgatnak a Tisza Párt legújabb ukrán érintettségű adatkezelési botrányáról, miközben a szálak egészen Volodimir Zelenszkij köréig érnek Fotó: AFP

A Tisza Párt adatait Ukrajnában ismeretlen körülmények között dolgozták fel

A Magyar Nemzet információi szerint az adatbázisban az alkalmazás hét adminisztrátorának adatai is szerepelnek, köztük egy ukrán férfi, Miroslav Tokar, aki az ungvári PettersonApps nevű informatikai cégnél dolgozik. A vállalat mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott, és vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját. Az Index szerint Tokar teljes adminisztrátori hozzáféréssel rendelkezett a Tisza Világ alkalmazáshoz, vagyis elméletileg betekinthetett a magyar felhasználók adataiba is.

A Magyar Nemzet megkereste mind a Tisza Pártot, mind Tokart, mind a PettersonApps vezetését, ám senki nem válaszolt a kérdésekre.

Nem derült ki, milyen szerződés alapján dolgoztak a magyar pártnak, mennyit fizettek nekik, vagy hogy az adatokat hol és hogyan tárolták.