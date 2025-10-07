Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Atomcsapásról beszél az orosz ezredes, ha az ukránok ezt megteszik

Magyar Péter

Az ukránok úgy behálózták a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék ki se látszanak

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterék körül újabb botrány robbant ki. A Tisza Párt mobilalkalmazásából csaknem húszezer ember személyes adatai szivároghattak ki, miközben egyre több bizonyíték utal arra, hogy ukrán fejlesztők és politikai szereplők mélyen beépültek Magyar Péter mozgalmába. A Tisza Párt, a fejlesztőcég és az érintett személyek hallgatnak, miközben a szálak egészen Volodimir Zelenszkij köréig érnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza Pártukrán titkosszolgálatRadnai Márkbotrányadatkezelés

Újabb hét, újabb botrány a Tisza Párt körül. Hétfő reggel az Index számolt be róla, hogy a párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazásából majdnem húszezer felhasználó adatai kerültek ki az internetre. A kiszivárgott lista valódiságát több érintett is megerősítette. A történet azonban nem csak adatbiztonsági incidens. Az ügy egy újabb láncszem abban az egyre hosszabb láncolatban, amely a Tisza Párt és az ukrán érdekek közötti összefonódásra épül.

A Tisza Párt adatait Ukrajnában ismeretlen körülmények között dolgozták fel.
Magyar Péter, a Tisza Párt, a fejlesztőcég és az érintett személyek mind hallgatnak a Tisza Párt legújabb ukrán érintettségű adatkezelési botrányáról, miközben a szálak egészen Volodimir Zelenszkij köréig érnek Fotó: AFP

A Tisza Párt adatait Ukrajnában ismeretlen körülmények között dolgozták fel

A Magyar Nemzet információi szerint az adatbázisban az alkalmazás hét adminisztrátorának adatai is szerepelnek, köztük egy ukrán férfi, Miroslav Tokar, aki az ungvári PettersonApps nevű informatikai cégnél dolgozik. A vállalat mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott, és vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját. Az Index szerint Tokar teljes adminisztrátori hozzáféréssel rendelkezett a Tisza Világ alkalmazáshoz, vagyis elméletileg betekinthetett a magyar felhasználók adataiba is.

A Magyar Nemzet megkereste mind a Tisza Pártot, mind Tokart, mind a PettersonApps vezetését, ám senki nem válaszolt a kérdésekre.

Nem derült ki, milyen szerződés alapján dolgoztak a magyar pártnak, mennyit fizettek nekik, vagy hogy az adatokat hol és hogyan tárolták.

Magyar Péter mentelmi jogáról dönt az Európai Parlament

A párt részéről csak Radnai Márk, a Tisza alelnöke, az alkalmazás fejlesztésének koordinátora beszélt korábban a projektről, de akkor azt állította, hogy az applikáció Amerikában készült. Azóta sem nem cáfolta, sem meg nem erősítette, hogy ukrán fejlesztők is dolgozhattak azon.

Ukrán hálózat a Tisza körül

Nem ez az első eset, amikor az ukrán kapcsolatok felmerülnek a Tisza Párt körül. 

Tavaly nyáron Magyar Péter az orosz támadások alatt álló Kijevbe utazott, ahol az útját Tseber Roland szervezte. Az a férfi, aki a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, Zelenszkij pártjának képviselője volt. Magyar akkor „magyar testvérként” mutatta be Tsebert, aki azonban azóta persona non grata Magyarországon, mivel a magyar nemzetbiztonsági szervek szerint az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként működött hazánkban.

Tseber azóta van feketelistán, hogy kapcsolatba hozták Ruszin-Szendi Romulusszal, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnökével – aki ma a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója. Ruszin-Szendiről már korábban kiderült, hogy a NATO vezérkari ülésein Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait gyakran a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának) köszöntéssel zárta.

Megint elszólta magát a Tisza: Amerikában dolgoznak a Tisza Párt applikációján

Azonban az ukrán befolyásolási kör még tovább bővült, miután kiderült, hogy Ruszin-Szendi szoros kapcsolatban állt azzal a Holló Istvánnal, akit aztán idén kémkedés gyanújával tartóztattak le. A nyomozók szerint Holló Ukrajna érdekében próbált információkat gyűjteni, és a Tisza-közeli körökben is aktív volt.

Az ukrán érdekek szolgálatában

Az ukrán befolyás nemcsak személyes kapcsolatokban, hanem politikai szinten is tetten érhető Magyar Péteréknél. Jól mutatja ezt az, hogy:

  • A Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben következetesen Ukrajna támogatása mellett szavaznak, még akkor is, amikor Magyar Péter itthon a háborúellenesség jelszavával kampányol.
  • A párt EP-képviselői több alkalommal ukrán zászlóval és uniós szimbólumokkal díszített pólóban jelentek meg a parlamentben, és támogatták az Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagokat is. 
  • A Voks2025 nevű, Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szóló online szavazás idején pedig kiszivárgott, hogy a Tisza aktivistái ukrán hekkerek segítségét kérhették a voksolás manipulálásához.

Kormányváltásban érdekeltek Kijevben

A Magyar Nemzet szerint az ukrán kapcsolatok mögött világos politikai cél áll: a jelenlegi magyar kormány megbuktatása. Mivel Orbán Viktor kormánya elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását és a háború további finanszírozását, Kijevben kormányváltásban reménykednek.

Több ukrán politikus is nyíltan beszélt erről. Szerhij Szidorenkó, Zelenszkij egyik kedvenc tudósítója kijelentette: 

Amikor Magyarországon kormányváltás lesz, a folyamat újraindulhat.” 

Hasonlóan nyilatkozott Volodimir Ogrizko volt ukrán külügyminiszter is, aki szerint:

Ideje keményebben reagálni Orbán Viktor lépéseire”.

Orbán Viktor a közelmúltban megerősítette: a magyar kormány tudomására jutott, hogy Ukrajna koordinált befolyásolási akciót indított Magyarország ellen, amelyben „egy magyar párt” is részt vett. A miniszterelnök szerint:

A magyarok ki akarnak maradni a háborúból, és nem támogatják Ukrajna uniós tagságát – ezzel szemben a Tisza és a baloldal a multik és Ukrajna érdekeit képviseli”.

Hallgatás és árnyak

A Tisza Párt egyelőre semmit sem tisztázott: nem tudni, ki készítette az alkalmazásukat, mennyit fizettek érte, és hogyan kerülhetett bele egy ukrán fejlesztő a rendszer adminisztrátorai közé. Magyar Péter a botrány kirobbanása után csupán annyit írt a közösségi médiában, hogy „politikai lejárató kampány zajlik” – az adatszivárgás tényét azonban nem tagadta.

A történet így tovább gyűrűzik. A Tisza Párt, amely a „függetlenség” jelszavával indult, mára olyan mélyen összefonódott külföldi szereplőkkel, hogy egyre nehezebb megmondani, hol végződik a Tisza, és hol kezdődik a külföldi befolyás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!