Az ukránok úgy behálózták a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék ki se látszanak

Újabb hét, újabb botrány a Tisza Párt körül. Hétfő reggel az Index számolt be róla, hogy a párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazásából majdnem húszezer felhasználó adatai kerültek ki az internetre. A kiszivárgott lista valódiságát több érintett is megerősítette. A történet azonban nem csak adatbiztonsági incidens. Az ügy egy újabb láncszem abban az egyre hosszabb láncolatban, amely a Tisza Párt és az ukrán érdekek közötti összefonódásra épül.
A Magyar Nemzet információi szerint az adatbázisban az alkalmazás hét adminisztrátorának adatai is szerepelnek, köztük egy ukrán férfi, Miroslav Tokar, aki az ungvári PettersonApps nevű informatikai cégnél dolgozik. A vállalat mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott, és vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját. Az Index szerint Tokar teljes adminisztrátori hozzáféréssel rendelkezett a Tisza Világ alkalmazáshoz, vagyis elméletileg betekinthetett a magyar felhasználók adataiba is.
A Magyar Nemzet megkereste mind a Tisza Pártot, mind Tokart, mind a PettersonApps vezetését, ám senki nem válaszolt a kérdésekre.
Nem derült ki, milyen szerződés alapján dolgoztak a magyar pártnak, mennyit fizettek nekik, vagy hogy az adatokat hol és hogyan tárolták.
A párt részéről csak Radnai Márk, a Tisza alelnöke, az alkalmazás fejlesztésének koordinátora beszélt korábban a projektről, de akkor azt állította, hogy az applikáció Amerikában készült. Azóta sem nem cáfolta, sem meg nem erősítette, hogy ukrán fejlesztők is dolgozhattak azon.
Nem ez az első eset, amikor az ukrán kapcsolatok felmerülnek a Tisza Párt körül.
Tavaly nyáron Magyar Péter az orosz támadások alatt álló Kijevbe utazott, ahol az útját Tseber Roland szervezte. Az a férfi, aki a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, Zelenszkij pártjának képviselője volt. Magyar akkor „magyar testvérként” mutatta be Tsebert, aki azonban azóta persona non grata Magyarországon, mivel a magyar nemzetbiztonsági szervek szerint az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként működött hazánkban.
Tseber azóta van feketelistán, hogy kapcsolatba hozták Ruszin-Szendi Romulusszal, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnökével – aki ma a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója. Ruszin-Szendiről már korábban kiderült, hogy a NATO vezérkari ülésein Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait gyakran a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának) köszöntéssel zárta.
Azonban az ukrán befolyásolási kör még tovább bővült, miután kiderült, hogy Ruszin-Szendi szoros kapcsolatban állt azzal a Holló Istvánnal, akit aztán idén kémkedés gyanújával tartóztattak le. A nyomozók szerint Holló Ukrajna érdekében próbált információkat gyűjteni, és a Tisza-közeli körökben is aktív volt.
Az ukrán befolyás nemcsak személyes kapcsolatokban, hanem politikai szinten is tetten érhető Magyar Péteréknél. Jól mutatja ezt az, hogy:
A Magyar Nemzet szerint az ukrán kapcsolatok mögött világos politikai cél áll: a jelenlegi magyar kormány megbuktatása. Mivel Orbán Viktor kormánya elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását és a háború további finanszírozását, Kijevben kormányváltásban reménykednek.
Több ukrán politikus is nyíltan beszélt erről. Szerhij Szidorenkó, Zelenszkij egyik kedvenc tudósítója kijelentette:
Amikor Magyarországon kormányváltás lesz, a folyamat újraindulhat.”
Hasonlóan nyilatkozott Volodimir Ogrizko volt ukrán külügyminiszter is, aki szerint:
Ideje keményebben reagálni Orbán Viktor lépéseire”.
Orbán Viktor a közelmúltban megerősítette: a magyar kormány tudomására jutott, hogy Ukrajna koordinált befolyásolási akciót indított Magyarország ellen, amelyben „egy magyar párt” is részt vett. A miniszterelnök szerint:
A magyarok ki akarnak maradni a háborúból, és nem támogatják Ukrajna uniós tagságát – ezzel szemben a Tisza és a baloldal a multik és Ukrajna érdekeit képviseli”.
A Tisza Párt egyelőre semmit sem tisztázott: nem tudni, ki készítette az alkalmazásukat, mennyit fizettek érte, és hogyan kerülhetett bele egy ukrán fejlesztő a rendszer adminisztrátorai közé. Magyar Péter a botrány kirobbanása után csupán annyit írt a közösségi médiában, hogy „politikai lejárató kampány zajlik” – az adatszivárgás tényét azonban nem tagadta.
A történet így tovább gyűrűzik. A Tisza Párt, amely a „függetlenség” jelszavával indult, mára olyan mélyen összefonódott külföldi szereplőkkel, hogy egyre nehezebb megmondani, hol végződik a Tisza, és hol kezdődik a külföldi befolyás.